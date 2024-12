Empresarios del ocio nocturno prevén 320 fiestas ilegales en Galicia durante Fin de Año y Reyes, un 29% menos

VIGO 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga), Samuel Pousada, ha alertado de que la asociación prevé que se celebren en Galicia unas 320 fiestas ilegales entre la noche de Fin de Año y la de Reyes, lo que supone un 29% menos que hace un año.

Así lo ha señalado en rueda de prensa este viernes Pousada, donde ha dicho que, pese a este descenso, las previsiones continúan siendo superiores a las de antes de la pandemia, momento en el cual se incrementaron este tipo de fiestas sin licencia.

Tal como ha lamentado, el 90% de estas 320 celebraciones se llevarán a cabo en Fin de Año. Por provincias, 110 serán en A Coruña y en Pontevedra, mientras que otras 50 en Lugo y en Ourense.

Pese a tratarse de una "reducción importante" respecto a la campaña navideña del año pasado, el presidente de Fesdiga ha dicho que esta cifra debería continuar bajando, hasta situarse por debajo de las 200.

Además, él ha indicado que un 85% del total tendrán lugar en locales con licencia pero que no tramitan un permiso para realizar una fiesta extraordinaria. Sin embargo, es el otro 15% el que presenta un "peligro muy grande", al tratarse de "bombas de relojería" porque se celebran en locales sin licencia de ningún tipo. Además, entre un 3% y un 4% serán macrofiestas.

Por todo ello, Pousada ha insistido en pedir colaboración a las administraciones locales y autonómica para que supervisen esta situación y traten de prevenir y de impedir este tipo de fiestas, ante el "riesgo" que suponen para los asistentes.

Al respecto, ha lamentado que muchos ayuntamientos ni siquiera les ofrecen información a la Federación sobre el número de permisos concedidos, apuntando hacia el de Vigo, que no les ha informado de si la fiesta que se llevará a cabo en el Auditorio Mar de Vigo cuenta con los permisos necesarios.

"A mí me preocupa. Un 'hall' de un auditorio no me parece un sitio adecuado para una fiesta así. Para nosotros es un peligro aún si cuentan con autorización", ha lamentado.

Entre otras cuestiones, Samuel Pousada ha pedido a la Xunta que se implique más y que explique a los municipios sus competencias, aludiendo a la ley de espectáculos.

También ha insistido en la necesidad de la aprobación de la ley de menores, la cual permitirá que entren a las discotecas jóvenes a partir de 16 años sin padres, según ha dicho. Eso sí, sin consumir alcohol ni bebidas energéticas. También prohibirá beber en las calles para evitar el 'botellón', entre otras cuestiones.

El presidente de Fesdiga ha celebrado el protocolo para evitar agresiones machistas y LGTBIfóbicas en la noche, que incluye formación a los trabajadores.