Entendimiento entre Feijóo y Lores con Montecelo y desacuerdo parcial en la EDAR de Os Praceres

El presidente de la Xunta ve "oportuno tener la previsión" de la ampliación de la EDAR, algo que no quiere el alcalde de Pontevedra

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, han mantenido este lunes una reunión de algo más de dos horas en la cual ha existido entendimiento respecto de la principal infraestructura que han abordado, el hospital de Montecelo.

En cuanto a la depuradora de Os Praceres, no obstante, ha existido un desacuerdo parcial, ya que, si bien Feijóo ha indicado que, con base en los datos que tienen los técnicos, es "oportuno tener la previsión" de ampliar la EDAR, esta idea no es del agrado del alcalde pontevedrés.

Así, Lores, que está "de acuerdo" con la mejora de la depuradora de Os Praceres, ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación después del encuentro que no ve necesaria su ampliación, pues a su juicio son precisas "otras cosas antes".

Junto a él, en su turno, Feijóo ha señalado que "ojalá no sea necesaria" esa ampliación, pero que "los técnicos entienden" que "a medio plazo" es una actuación a tener en cuenta.

"Con los datos que tenemos, es oportuno tener la previsión", ha indicado, antes de precisar que la decisión se tomará "cuando se haya experimentado" el resultado de las mejoras tecnológicas y el nuevo emisario submarino que se van a implantar. Estas actuaciones, según ha apuntado, se van a licitar "de forma conjunta e inmediata".

Ambos mandatarios han valorado el poder "sentarse" y dialogar sobre asuntos relevantes para la ciudad del Lérez, y, de esta forma, el regidor ha valorado una entrevista "formal" dentro de un contexto de comportamiento "leal" pese a las "diferencias", mientras que el jefe del Gobierno autonómico ha valorado la "sensibilidad" de Lores en temas como la sanidad pública, al no cobrar Pontevedra el IBI para el hospital y los centros de salud.

ENCE EN LA RÍA

Eso sí, aunque ambos han reconocido que la cita no sirvió para tratar lo relativo a la factoría de Ence en la ría de Pontevedra, los periodistas han preguntado al respecto en la comparecencia conjunta. "Hay cosas que, como no vamos a llegar a un acuerdo, es mejor no perder el tiempo", ha comentado el primer edil, partidario del cierre de la actividad de la pastera en Lourizán. "No hay saneamiento de la ría de Pontevedra" sin ello, ha llegado a asegurar.

Núñez Feijóo ha constatado que su continuidad o no en su actual emplazamiento "no depende de la Xunta" sino del Ejecutivo central, punto que ha aprovechado para asegurar que le "sorprende" que algunos socialistas "hablen de eso", cuando luego "no hacen". "No sé qué quiere hacer el PSOE" en la Administración del Estado, ha destacado.

Por su parte, ha defendido la exigencia de cumplimiento de "todos los requisitos medioambientales", mientras que Lores ha añadido después que considera que no es "igual" el tratamiento a todas las industrias asentadas en Galicia.

MONTECELO

En cuanto al hospital de Montecelo, el alcalde ha afirmado tener "cosas que sugerir" en el proceso de tramitación en el que se encuentra la actuación, pero "en principio" no hay, ha dicho, "ninguna novedad". "Valoramos que se vaya a hacer un gran Montecelo, una necesidad y una demanda histórica", ha apostillado.

Feijóo, en su intervención, ha hablado de él como un "gran proyecto" que supondrá una inversión de 140 millones de euros, según sus números: 110 para el edificio y 30 en equipamiento. En total, la Xunta tiene comprometido, de acuerdo con sus datos, unos 200 millones para Pontevedra.

Así, según su compromiso, está previsto licitar la obra de Montecelo en 2019 y que quede contratada antes de que termine ese año. Ahora, ha explicado, se está tramitando el plan sectorial.

ALBA

Los dos dirigentes se han referido igualmente a la variante de Alba y a un convenio que, según el regidor, propuso el Ayuntamiento y que "incluye también actuaciones posteriores".

El presidente de la Xunta ha dicho que "solo queda un permiso" del Ministerio de Fomento y ha apuntado a una senda peatonal que prevé ejecutar la Xunta en esta zona.

INTERMODAL

En lo relativo a la estación intermodal, Miguel Anxo Fernández Lores ha reconocido que es un proyecto que "gusta" al Consistorio, aunque ha interpretado que la pasarela sería "innecesaria". "Los técnicos dirán", ha añadido.

Mientras, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que el Ayuntamiento de Pontevedra pondrá un máximo de 1,5 millones de euros que se rebajará en caso de producirse bajas.

"¿CÓMO NO ME VOY A SENTIR ORGULLOSO?"

En resumen, y tras aludir a otras actuaciones como el edificio judicial (cuya "primera parte" estará lista el año que viene), el de Benito Corbal (con previsión de entregarlo "los próximos meses") y el transporte metropolitano (que "parece bueno" a la Administración autonómica), el titular de la Xunta ha reivindicado una "ejecución muy notable" en la ciudad del Lérez.

Cuestionado acerca del modelo urbanístico de Pontevedra, Feijóo ha cedido la palabra al alcalde, quien ha afirmado sentirse "decepcionado" por que la "proyección internacional" de la ciudad en este ámbito, que aporta "valor añadido al país", "debería" hacer "sentirse orgullosa" a la Xunta, aunque ha matizado que esto no era "una bronca" al jefe del Gobierno gallego.

Él, por su parte, ha respondido que "cómo no" va a sentirse "orgullo de Pontevedra", cuando encabeza la lista de esta provincia para las elecciones autonómicas. En cualquier caso, ha aplaudido los galardones recogidos por la ciudad, ya que si recibe premios, ha admitido, "será por algo".