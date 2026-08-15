Estabilizado el incendio forestal de Lousame, que afecta a 20 hectáreas

Varios bomberos trabajan en las labores de extinción en Lousame. - Agostime - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural informa de que el incendio forestal registrado en el ayuntamiento coruñés de Lousame, parroquia de Lesende, ha quedado estabilizado desde las 08,43 horas de este sábado.

Este fuego comenzó sobre las 17,32 horas del viernes y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado, por ahora, dos técnicos, 15 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.