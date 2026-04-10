Un estudio de Xunta y USC en aguas residuales apunta a la cocaína como la sustancia psicoactiva más consumida en Galicia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez; y el investigador del área Químico Analítica de la USC, José Benito Quintana, presentan los resultados del estudio - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta y la Universidad de Santiago de Compostela reforzarán la Red de control de drogas en las aguas residuales, después de identificar la cocaína como la sustancia más consumida en todas las áreas urbanas.

Esta es una de las conclusiones que se extraen de los resultados del estudio de presencia de sustancias psicoactivas en aguas residuales. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañados de José Benito Quintana, investigador del área Químico Analítica de la USC, han informado en rueda de prensa del informe.

Tal y como ha detallado el titular de la cartera sanitaria, la Xunta y la USC renovarán su colaboración para consolidar esta red centinela destinada a vigilar el consumo de drogas a partir de las depuradoras. El objetivo es mantener los mismos puntos de medición para poder comparar los datos del pasado año con los del actual, así como detectar nuevas sustancias.

Se trata así de obtener información sobre los patrones de consumo de sustancias psicoactivas a partir de las aguas residuales de 15 ayuntamientos que suman una población de 510.000 personas, con el fin de disponer de más datos para adaptar las políticas preventivas de salud pública.

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reivindicado el papel de las estaciones depuradoras de aguas residuales como "laboratorios" para obtener información que permita actuar "con mayor rapidez y eficacia" ante situaciones de riesgo para la salud pública.

Ángeles Vázquez ha recordado que las EDAR ya desempeñaron una función similar durante la pandemia de COVID-19, cuando se utilizaron para "detectar de forma temprana la presencia del virus en la población, anticipar brotes y orientar a las decisiones sanitarias".

"Y ahora vuelven a demostrar su utilidad para conocer la trazabilidad de los hábitos de consumo y, en particular, de las sustancias psicoactivas. De este modo, desde la prevención se podrán adoptar medidas para reducir el consumo y evitar sus consecuencias sociales y sanitarias", ha señalado.

GALICIA, POR DEBAJO DE LOS VALORES MEDIOS DE OTRAS CCAA

Los datos presentados este viernes son fruto del acuerdo de colaboración firmado en octubre entre las consellerías de Sanidade y la de Medio Ambiente con la USC para medir la presencia de cocaína, cannabis, fentanilo y otras drogas en las depuradoras de Santiago de Compostela, Ourense, Pontevedra, Lugo y Tui.

Estos resultados sitúan a Galicia por debajo de los valores medios de otras comunidades europeas en consumo de MDMA, cannabis y ketamina. En el caso de la cocaína, existen áreas urbanas que alcanzan valores próximos a los del promedio nacional.

Gómez Caamaño ha incidido en que, de todas las sustancias analizadas, la cocaína y el cannabis fueron las que registraron una mayor presencia. En el caso del MDMA, se observaron niveles moderados, con picos en el fin de semana.

Los análisis también revelaron un bajo consumo de anfetaminas y, posiblemente por estar ceñidas a consumo por prescripción médica, concentraciones más reducidas de fentanilo. También se apreció un consumo de alcohol muy marcado en los fines de semana. Al respecto, las cifras de los sábados doblan las inscritas en los días laborales.

La adicción a la cocaína, ha destacado el conselleiro, es el "principal problema" de los usuarios de las unidades de atención a la drogodependencia que recientemente se han integrado en el Sergas. También ha señalado que, fruto de esa labor de prevención, la última encuesta nacional de drogas entre el alumnado de enseñanza secundaria muestra que Galicia está en una posición "favorable", con una tendencia sostenida a la baja en el consumo de alcohol y drogas.