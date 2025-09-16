La eurodiputada del BNG insta a la UE a romper acuerdos con Israel y califica su postura de "cínica e hipócrita"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha instado a la Unión Europea a romper acuerdos de asociación con Israel, así como a sancionar a través de un embargo de armas al "estado genocida". Además, ha tildado la postura de la UE de "cínica e hipócrita" al "retrasar" las medidas de presión con Israel.

En este contexto, Miranda ha destacado que las medidas que se tomen "ya llegan tarde, en concreto llegan tarde para las más de 60.000 personas asesinadas por Israel". Todo ello después de que una comisión de investigación de la ONU ha concluido este martes que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.

"Desde el BNG queremos instar a la Unión Europea a que se produzcan sanciones contra Israel, que incluya la suspensión del acuerdo, porque sino seguirán siendo cómplices de genocidio", ha subrayado la eurodiputada.

Con todo, los nacionalistas han insistido en una nota de prensa en que resulta "totalmente incomprensible" que no se tomen medidas contra "un estado asesino que ya causó la muerte de casi 20.000 niños y niñas en Gaza, destruyó hospitales y múltiples infraestructuras y emplea el hambre como arma de guerra".