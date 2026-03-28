Evacúan en helicóptero a un trabajador que cayó desde 5 metros de altura mientras cortaba un árbol en A Estrada

Archivo - Uno de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personal de emergencias ha evacuado en un helicóptero medicalizado a un trabajador que, durante esta mañana, se ha caído desde unos cinco metros de altura mientras cortaba un árbol en A Estrada (Pontevedra).

El accidente ocurrió en torno a las 11.00 horas de este sábado, según la información proporcionada por el 112 Galicia. Un particular dio el aviso de que un trabajador se había precipitado desde lo alto de un camión durante la tala.

La central de emergencias informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó un helicóptero medicalizado con base en Santiago para trasladar al herido al hospital. También acudió la Guardia Civil hasta el punto.