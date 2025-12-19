Excarcelada una mujer tras resultar herida al chocar contra un camión en Nigrán (Pontevedra)

Archivo - Axega 112 Galicia informa de una colisión entre un camión y un turismo. - AXEGA-112 GALICIA - Archivo

VIGO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser excarcelada a primera hora de la mañana de este viernes tras resultar herida al chocar contra un camión en la localidad pontevedresa de Nigrán.

Tal como informa el 112 Galicia, los bomberos de O Porriño tuvieron que liberar a la conductora que, sobre las 08.00 horas, impactó contra un camión en la AG-57, a la altura de Camos, en Nigrán, dirección Vigo.

Fue ella misma la que alertó a los servicios de emergencia, asegurando que no podía salir del coche.

Por ello, se dio aviso a los servicios de Urgencias Sanitarias, a los Bomberos de Vigo y O Porriño, a la Guardia Civil, al GES de Val Miñor, a la Policía Local y al personal de la autopista.

Una vez en el punto, los bomberos excarcelaron a la víctima, que fue atendida por los profesionales sanitarios.