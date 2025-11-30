Excarcelada una persona tras volcar su vehículo en O Corgo (Lugo)

Archivo - Sala de operaciones 112 Galicia. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser excarcelada durante la madrugada de este domingo tras volcar su vehículo en el municipio lucense de O Corgo. En concreto, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 484 de la N-VI, en la parroquia de Gomeán.

Según informa el 112 Galicia, tuvo conocimiento del suceso en torno a las 00.55 horas a través de la llamada de un particular que vio el coche volcado desde su domicilio y advirtió de que podría haber personas atrapadas en su interior.

De este modo, la sala de operaciones informó al Servicio Galego de Emerxencias Sanitarias-061, al Cuerpo de Bomberos de Sarria y a agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los Bomberos liberaron a la persona atrapada, quien posteriormente fue atendida por el equipo médico desplegado.