Excarceladas dos personas en Culleredo (A Coruña) tras sufrir un accidente en la AC-14

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han tenido que ser excarceladas este sábado en Culleredo (A Coruña) tras sufrir un accidente en el kilómetro 4 de la AC-14, según ha informado el 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias ha explicado que el siniestro tuvo lugar en torno a las 23.45 horas y solo se vio implicado un vehículo.

Fueron varios los particulares que alertaron de que este se había ido contra la mediana y que había gente en el interior que no podía salir.

De este modo, se iformó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arteixo y a la Guardia Civil de Tráfico. Finalmente fue preciso el uso de material de excarcelación para liberar a los dos implicados, que fueron atendidos en el lugar.