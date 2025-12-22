Las exportaciones gallegas bajan un 0,6% en octubre y las importaciones crecen un 8,5%

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de las exportaciones gallegas bajó un 0,6% en octubre, en comparación con el mismo mes de 2024, mientras que el de las importaciones subió un 8,5%, según datos publicados este lunes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogidos por Europa Press.

En concreto, las exportaciones en octubre superaron los 2.869 millones de euros, un 0,6% menos, y las importaciones fueron de 1.948 millones, un 8,5% más. Así, el saldo positivo fue de más de 920 millones.

En los primeros 10 meses del año, las exportaciones crecieron un 0,9%, hasta más de 25.952 millones, mientras que las importaciones subieron un 3,4%, hasta 17.854 millones de euros. Así, la tasa de cobertura superó el 145%, con más de 8.098 millones de euros en positivo.

Del total de exportaciones gallegas en octubre, el 83,2% tenía como destino Europa, un 1,1% menos, y un 60,1% a la Zona Euro, un 2,1% menos.

En cuanto a importaciones, el 43,9% procede de Europa, un 5,6% más, y hasta un 10,5% de China, un 9,1% más.