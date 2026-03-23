Las exportaciones gallegas bajan un 6,3% en enero

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Galicia disminuyen un 6,3% en enero en relación con el mismo mes del año anterior, con una caída del 41,8% de las ventas a Estados Unidos, donde el actual presidente, Donald Trump, tomó posesión el 20 de enero de 2025.

Mientras, las exportaciones a Oriente Medio registran al arranque de este año un incremento interanual del 36,3% --la guerra en Irán comenzó el pasado 28 de febrero--.

Los productos con una influencia "más negativa" en las exportaciones, según la estadística que publica este lunes el Instituto Galego de Estatística (IGE), son los 'no clasificados', con un retroceso del 80,9%. Los siguientes, vehículos automóviles y tractores, y después máquinas y aparatos mecánicos.

Del lado opuesto, el producto con una contribución más positiva fue combustibles y aceites minerales.

En enero, las importaciones aumentaron un 2,5% con respecto al mismo mes de 2025. Los productos con mayor influencia positiva fueron vehículos automóviles y tractores, con un aumento del 91,5% y la aportación más negativa fue la de combustibles y aceites minerales.

POR ZONAS

Por zonas, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea de los 27 (el 71,3% del total) presentaron una disminución interanual del 8,6%. Destacan las bajadas en las ventas a Bélgica, Francia e Italia.

Las importaciones procedentes de la UE-27, que representan el 40,7% del total, crecieron un 34,2% y sobresale el incremento de las compras a Francia, Polonia e Italia.

En las exportaciones al resto de países, el IGE resalta la disminución de las dirigidas hacia Estados Unidos y el incremento de las que fueron a Turquía.

Respecto a importaciones, destaca la caída de las que llegaron de México y el alza de las procedentes de Turquía.

El peso de Galicia en el conjunto estatal ascendió al 7,3% en el total de exportaciones y al 5,7% en el total de importaciones. Las ventas al exterior descendieron en 10 comunidades y las importaciones también disminuyeron en 14.