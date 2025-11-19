Fabiola García urge a la ministra información sobre las afectadas gallegas por los fallos de las pulseras antimaltrato

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha enviado una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que le urge información sobre las mujeres afectadas en Galicia por los fallos "reiterados" de las pulseras antimaltrato, al tiempo que le urge a solucionar el problema "con la máxima inmediatez".

"Me dirijo a usted para trasladarle mi profunda inquietud ante la alarma social que están causando los reiterados fallos en el funcionamiento del sistema Cometa. Coincidirá conmigo en que es urgente solucionar de una vez por todas estas incidencias que ponen en riesgo la seguridad de las víctimas y su confianza en el sistema", arranca la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En la misma, la conselleira defiende que la erradicación de la violencia de género "sigue siendo uno de los principales retos" a los que se enfrenta la sociedad y que, en esta tarea, "la coordinación institucional es fundamental para dar una respuesta firme que garantice la total protección de las mujeres".

En este sentido, ha agregado que "en nada ayuda la falta de información por parte de su Ministerio sobre los errores en los dispositivos de seguridad".

Al tiempo, la dirigente autonómica agrega que "resulta muy preocupante" que haya que conocer estas incidencias "a través de las víctimas, porque lo que está en riesgo es la vida de muchas mujeres".

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS "CON LA MÁXIMA INMEDIATEZ"

"Para proteger estas vidas es necesario conocer al momento cualquier incidencia, y poder aplicar así las medidas preventivas que permitan evitar riesgos innecesarios.Por todo ello, y con el objetivo de salvaguardar los derechos de las víctimas, le pido que procedan a informar de forma detallada sobre el número de mujeres que se vieron desprotegidas por los fallos del sistema Cometa en Galicia", apela.

"Es su responsabilidad como ministra garantizar que su funcionamiento no suponga ningún riesgo para la seguridad de las víctimas", advierte y concluye instándole a que, "con la máxima inmediatez", ponga solución "a estos intolerables errores" y a que "refuerce la protección de estas mujeres con todos los recursos económicos, técnicos y humanos que sean necesarios".