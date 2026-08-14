Fallece un hombre mientras realizaba trabajos de pintura en un domicilio en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este viernes al caerse mientras realizaba trabajos de pintura en un domicilio de A Coruña. Las causas del fallecimiento están por determinar, ya que los agentes de la Policía Nacional no descartan que sufriera una indisposición previa a la caída.

Pasadas las cinco de esta tarde, el 112 Galicia recibió un aviso por un trabajador inconsciente tras caer de una banqueta cuando pintaba. Sucedió en un domicilio de la Ronda do Outeiro, en A Coruña.

Para atender la persona, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que, poco después, confirmaron el fallecimiento del trabajador.

Sin embargo, las causas están por dilucidar, dado que los servicios de emergencias no descartan que el pintor sufriera un problema de salud previo a la caída.