Fallece el primer alcalde democrático de Moeche, Luís Pazo Novo

El Ayuntamiento decretó dos días de luto oficial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer alcalde democrático del Ayuntamiento de Moeche (A Coruña), Luís Pazo Novo, falleció este viernes a los 93 años.

Pazo Novo encabezó las primeras elecciones democráticas del municipio como candidato de Agrupacións Municipais Independentes Galegas (AMIG) y posteriormente por Coalición Popular.

Su mandato comenzó en 1979 y se extendió hasta 1987, una etapa que marcó los inicios de la transición democrática local y comenzó las bases del desarrollo institucional del Ayuntamiento.

En un comunicado oficial, el gobierno municipal manifestó su pesar y decretó dos días de luto oficial, en los que las banderas ondearán a media hasta.

Asimismo, el Ayuntamiento mostró su agradecimiento por la "contribución y trabajo" de Luís Pazo Novo a favor del "desarrollo y avance de Moeche en aquellos primeros años".