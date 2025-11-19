La falta de acuerdo entre los grupos deja al Parlamento gallego sin declaración institucional por el 25N

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios ha dejado al Parlamento de Galicia sin una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la jornada del lunes, el PSdeG remitió al resto de formaciones un texto que llamaba a visibilizar "todas y cada una de las formas de violencia machista", especialmente las que golpean la vida de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad: aquellas que viven en pequeñas poblaciones, las mujeres del rural. "Un ámbito que presenta más dificultades para detectar y abordar esta violencia por tratarse de entornos con menos recursos públicos próximos y con una mayor presión social", indica.

El documento, entre otras cuestiones, subrayaba la importancia de que las administraciones extremen el control de los mecanismos de protección, incluidos los sistemas de seguimiento telemático de los agresores, "penalizando cualquier incidencia que pueda poner en riesgo la confianza en el sistema".

"El incremento de casos en seguimiento --de 1.800 a 4.730 mujeres en los últimos siete años-- obliga a las instituciones a garantizar una supervisión constante y una reacción inmediata ante cualquier amenaza, asegurando así una protección real y efectiva", señalaba la iniciativa a la que tuvo acceso Europa Press y que se producía después de que se conociesen fallos en las pulseras de seguimiento del sistema de protección Cometa.

Si bien el BNG avanzó ya en la jornada del lunes su intención de secundar el texto impulsado por el PSdeG y hacerle aportaciones, este miércoles el Grupo Parlamentario Popular informaba de que había lanzado una propuesta a los socialistas.

En este texto alternativo, los populares añadían al inicial cuestiones como la aprobación de la Ley estatal de trata antes de que termine el presente periodo de sesiones y tras "siete años de demora", el cumplimiento del Pacto de Estado con "financiación" y compromiso del Gobierno para dar cumplimiento a las medidas pendientes, así como la necesidad de que se "depuren las responsabilidades políticas derivadas de los graves errores" en las pulseras antimaltrato que "pusieron en peligro la seguridad de víctimas de violencia de género".

CRÍTICAS DEL PSDEG AL PP

Al respecto, el Grupo Socialista ha acusado al PP de "impedir" que se alcanzase un "acuerdo de mínimos" al "boicotear" su propuesta de declaración por el 25N, un texto que en el Parlamento de Galicia no se aprueba desde año 2020.

El PSdeG ha criticado que el PP esperase hasta este miércoles para enviar, "dos horas antes de que acabase el pleno", una contrapropuesta "inasumible" pensada para "atacar al Gobierno del Estado". Además, les ha afeado que retirasen las alusiones al incremento de presupuestos que, según señala, supondrá el Pacto de Estado contra la Violencia Machista renovado el pasado 25 de febrero con la única intención de que "la iniciativa no se apruebe", "ofreciendo una muestra de su negacionismo" en este asunto.

Así las cosas, el PSdeG ha recomendado al PP que "busque otros escenarios para atacar al Gobierno del Estado" y han subrayado que esta falta de acuerdo se produce en un pleno en el que sí se dio lectura a otras dos declaraciones institucionales. "Si el PP quisiese tendría tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo necesario para la sociedad gallega y sobre todo para las mujeres víctimas de la lacra de la violencia machista", censura.

Por su parte, los populares han señalado que "lamentablemente" no se pudo aprobar la declaración por el 25N pese a que a la propuesta inicial sólo le sumaban "tres cuestiones": "la aprobación de la Ley estatal de trata, el cumplimiento del Pacto de Estado sobre violencia de género y la necesidad de depurar responsabilidades políticas por el fallo de las pulseras antimaltrato".