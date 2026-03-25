La familia del joven asesinado en Salceda pide la "pena máxima" para el acusado, que se declara "inocente" en el juicio

El acusado de acuchillar a un joven en Salceda en 2019 (i) durante un juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra. - Adrián Irago - Europa Press

PONTEVEDRA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La familia del joven asesinado en Salceda (Pontevedra) ha pedido la "pena máxima" para el acusado de matar a cuchilladas a Soufian Mahra en la madrugada del 8 de junio de 2019 a la salida de un bar de copas.

Así lo han señalado este miércoles padre y hermana de la víctima al término de las tres jornadas de juicio celebradas esta semana en la sección cuarta de la Audiencia Provincia de Pontevedra, durante las cuales el procesado se ha declarado "inocente".

Los familiares han dicho no tener "dudas" de que el ciudadano albanés Florian R. fue el asesino del joven de origen marroquí, debido a sus "muchas contradicciones" y a sus "mentiras". "No tiene argumentos para demostrar que es inocente", han lamentado.

A la salida del juicio, en declaraciones a Europa Press, han subrayado que han sido tres jornadas "muy duras" para ellos, criticando que ahora el procesado asegurase que ha venido de forma voluntaria a demostrar su inocencia cuando "no colaboró con la justicia".

Ambos han expresado su "confianza total" en la justicia, esperando un veredicto "contundente" del jurado popular.

Durante esta mañana, todas las partes han expuesto sus alegatos finales, insistiendo Fiscalía en pedir hasta 25 años de prisión para el varón como responsable del asesinato de Soufian Mahra, mientras que la defensa solicita la libre absolución.

En su intervención, el fiscal trató de explicar punto por punto todas las pruebas que le han llevado a concluir que Florian R. es culpable, subrayando que su sangre fue encontrada en las calles cercanas al lugar del asesinato, aunque no en el punto donde se produjeron los hechos.

También se ha centrado en las declaraciones de los testigos, que habrían reconocido al varón, y en la fotografía analizada por la policía de dentro del pub, que "moderadamente" podría ser el procesado.

Fiscalía también ha puesto el foco en la declaración del acusado, que o "no se acuerda" o "no tiene pruebas" para demostrar lo que dice y apunta a "casualidades". "La balanza se desnivela. Si pesan más los indicios, tienen que declararlo culpable", ha apostillado.

Asimismo, ha reivindicado que se trató de un ataque "sorpresivo" ya que los forenses han analizado que no hay indicios de que la víctima se defendiese. De ahí que considere la existencia de alevosía.

En la misma línea ha hablado la acusación particular, subrayando que "no fue un accidente", sino un "ataque certero".

DEFENSA

Por su parte, la defensa ha tratado de reclamar la libre absolución del hombre durante cerca de media hora de intervención en la vista de este miércoles. Así, ha pedido al jurado popular que se centre en las pruebas que existen.

De esta manera, ha explicado que la única gota de sangre que coincide en la zona con la de su defendido está a 420 metros de donde ocurrieron los hechos. Sí ha reconocido que se encontraron otras tres gotas, siendo solo analizada una segunda y, "no se sabe de quién es".

"¿El detenido se cortó la mano apuñalando a la víctima? Demuéstrenlo", ha reivindicado, destacando que no había restos del varón en la zona del crimen. "Están concluyendo contra el reo. Si se cortó, ¿cómo no hay sangre de él en el suelo?", ha insistido.

También ha hablado de las declaraciones de los testigos, indicando que dos de ellos vieron a una persona de espaldas subir una calle cercana después de supuestamente discutir con el procesado en el pub. "No pueden saber si es la misma persona (...). Ellos dicen que no lo pueden reconocer", ha subrayado.

HECHOS

A partir de este jueves, el tribunal de jurado comenzará a deliberar tras tres días de juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El procesado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por asesinato.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de junio de 2019, cuando la víctima se encontraba en la terraza de un bar en Salceda y fue abordado por el acusado, que lo increpó porque le habría tirado una copa dentro del local. Soufian trató de calmarlo pero, según la Fiscalía, el acusado siguió enfrentándose a él y, empujándolo, le instó a ir "para atrás" para solucionar la situación entre ambos.

De este modo, lo cogió por la camiseta y forcejeó con él, mientras se dirigían hacia la plaza del Ayuntamiento. Debido a ese forcejeo, Soufian acabó cayendo al suelo, momento que el acusado aprovechó para, de forma sorpresiva, sacar un cuchillo y clavárselo.

Soufian logró levantarse y avanzar unos pasos, pero acabó cayendo desplomado en la entrada a la plaza del Ayuntamiento. Finalmente, acabó falleciendo por una hemorragia masiva.

DETENCIÓN

Pocas horas después del crimen, fue detenido un hombre como presunto autor del acuchillamiento, y llegó a ingresar en prisión provisional, pero días después fue puesto en libertad y se archivaron las actuaciones sobre él, al ser identificado erróneamente.

La Guardia Civil reactivó entonces la investigación, en la denominada Operación Parchita, y contó con la colaboración de varios testigos que aportaron fotografías y vídeos tomados la noche del crimen en diversos bares de copas de la zona. Así, se pudo obtener una imagen del supuesto autor del crimen, que fue difundida a través de los medios de comunicación en 2020.

Tras comparar las pruebas con las bases de datos y descartar a otros candidatos, la Guardia Civil llegó hasta el sospechoso a principios de 2022, y trasladó las diligencias y varios informes al juzgado de instrucción de O Porriño. Las actuaciones se centraron entonces en la localización de este individuo, ya que la Guardia Civil tuvo noticias de que había abandonado España tras cometer el homicidio de Salceda.

Una vez informada la jueza de que el sospechoso se encontraba en territorio británico, se activó el procedimiento de extradición con ese país y, paralelamente, en coordinación con la policía inglesa vía Interpol, se iniciaron las actuaciones para dar con su localización exacta. Finalmente, el hombre fue detenido el 6 de enero de 2024, más de cuatro años después del asesinato, en el Condado de Cheshirex.

Florian R. pasó a disposición del juzgado de O Porriño el 25 de enero de ese año y, tras acogerse a su derecho a no declarar, la jueza confirmó la orden de ingreso en prisión provisional. Se da la circunstancia de que, cuando fue arrestado, el sospechoso también tenía pendiente una reclamación judicial en Cambados por su presunta vinculación con el narcotráfico.