Familiares del Pitanxo piden ayuda a empresas privadas para que les presten un barco con el que ir a Terranova (Canadá)

Cargan contra la negativa de Pedro Sánchez de bajar al pecio y comparan la tragedia con el accidente de Agrois o de Spainair

PONTEVEDRA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Familiares de víctimas del naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', que se hundió el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá), han pedido este viernes ayuda a empresas privadas para que les presten un barco con el que ir hasta el lugar del suceso y poder bajar al pecio.

En un acto convocado por las familias ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, Kevin González, hijo de uno de los fallecidos, fue el encargado de leer un manifiesto. En él, solicitaron a empresas privadas, particulares "o gente buena de este país o de otros" que les presten un buque con el que poder llevar el material necesario hasta Terranova para obtener pruebas bajando al pecio.

Así, ha recordado que una empresa de Noruega ya se ha comprometido a cederles gratuitamente un sónar y un robot para bajar al pecio, mientras que la Xunta se ha ofrecido a traer ese material a España.

"Lo único que nos hace falta es un buque que pueda tardar entre 15, 20 o 30 días en realizar el viaje de ida y de vuelta y las operaciones de búsqueda. Ya que el Gobierno de España no lo hace, solicitamos a empresas privadas, a particulares y a gente buena de esta país o de otros que nos ayuden", ha subrayado Kevin González ante los medios.

Los familiares de las víctimas del 'Villa de Pitanxo' han vuelto a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que el presidente, días después del naufragio, les dijo que haría "lo posible y lo imposible". Sin embargo, ahora el Gobierno se ha negado a bajar al pecio a investigar las causas de los sucedido a no ser que lo solicite un juez o la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), que está investigando el naufragio.

"Ya no hace falta un robot. Ya no hace falta el sónar de barrido lateral. Ya lo tenemos. Ya no hay que gastar ese dinero. Ya no hace falta ir a buscarlo a ningún lado, porque la Xunta lo fleta. Solo nos hace falta un barco, que a las arcas del Estado le supone bien poco", ha reivindicado.

CRÍTICAS A PEDRO SÁNCHEZ

Por ello, se ha referido directamente al líder del Gobierno y le ha reprochado "qué trata de ocultar".

"¿A quién trata de defender presidente Sánchez? Que sepa usted que si está tratando de ocultar algo y si está tratando de defender a alguien, no lo va a conseguir porque las 21 familias no nos vamos a cansar. Pasen 1, 2, 9 o 28 años", ha sentenciado Kevin González.

Las familias han recordado que han pasado ya más de cinco meses desde la tragedia. Cinco meses en los que Sánchez "no cumple su compromiso". Además, han asegurado que es "obligación" del Gobierno investigar el naufragio, "tal como se recoge en el ordenamiento jurídico español".

"El Gobierno de Sánchez no asume sus obligaciones y dice que si lo pide un juez lo hacen", han lamentado, insistiendo en que la mejor época para bajar al Pitanxo es el verano por la situación climática de Terranova y recordando que todavía no hay un juez que lleve la causa y que hasta septiembre previsiblemente no lo habrá.

Además, las familias han comparado el naufragio con otras tragedias ocurridas en España, como el accidente ferroviario de Angrois, el de Spainair o el del avión Jack 42. "Políticos que no asumen sus responsabilidad, que tratan de tapar y ocultar información, que culpan a terceros y no asumen sus responsabilidades", ha criticado González.

El pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' se hundió el pasado 15 de febrero en Terranova, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo. A partir de ahí, comenzó una investigación sobre lo sucedido, con versiones contradictorias entre los relatos de los supervivientes.

