Feijóo advierte a Ciudadanos que no use las elecciones gallegas para hacer su "congreso interno"

Plantea la búsqueda de "puntos de encuentro para el futuro" sin "improvisaciones"

El presidente de la Xunta y titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a Ciudadanos que no use las elecciones gallegas para hacer su "congreso interno" dentro de la formación naranja, en respuesta a las manifestaciones de la portavoz parlamentaria de Cs, Inés Arrimadas, sobre la posibilidad de concurrir en coalición con el PP en las elecciones del País Vasco o Galicia.

En declaraciones a los periodistas, antes de presidir la junta provincial del PP en A Coruña, Feijóo ha asegurado que no cree "que se deban utilizar las elecciones gallegas ni la campaña gallega para hacer una campaña interna dentro de Ciudadanos".

"Porque los gallegos nos damos cuenta y si nos damos cuenta de que están utilizando a las elecciones gallegas y a Galicia para hacer su propio congreso interno, eso no va a ser bien recibido por el electorado gallego", ha insistido después de que Arrimadas asegurase, sobre esta posible coalición, que está pendiente el "escollo" de esta comunidad autónoma.

Así, le ha recordado a Ciudadanos que él no está "intentando liderar" el PPdeG, sino que ya es "el candidato" de esta formación a las eleccionesdel 5 de abril. "Comprendo que los compañeros de Ciudadanos están en una fase precongresual y que hay más de una persona que se presenta a liderar Ciudadanos", ha dicho insistiendo en que la "estrategia" de coalición planteada por Arrimadas no le parece "ni mal ni bien", pero que él lo que quiere es hablar "de las elecciones gallegas".

"No de las estrategias de Ciudadanos en sus congresos internos", ha insistido. Mientras, ha rechazado que Galicia sea "un escollo" y ha apelado a su planteamiento de "abrir las puertas" a los dirigentes de Ciudadanos.

"Lo que ofrecemos es lo que tenemos y lo que tenemos es un punto de encuentro de muchísimos gallegos que en las elecciones generales han votado a otros partidos y que pretendemos que voten al PPdeG y ahí caben no solo los votantes si no los dirigentes de Ciudadanos", ha insistido sobre su propuesta.

Y es que para Feijóo la formación naranja "conoce regular a Galicia". "Desde el primer instante hemos abierto las puertas a los dirigentes de Ciudadanos", ha recordado sobre su posicionamiento e insistiendo en que los votantes de este partido "normalmente ya votan al PP" en las autonómicas.

"Solo falta abrir las puertas a sus dirigentes y cuando los dirigentes no entienden a sus votantes no consiguen representación en el Parlamento que es lo que le ha ocurrido a Ciudadanos últimamente", ha recalcado.

PUNTOS DE ENCUENTRO PARA EL FUTURO

En base a este argumento, ha dicho que, por eso, plantea en su caso "no una cosa precipitada, ni a corto". "Si no que planteamos puntos de encuentro para el futuro, una puerta abierta permanente hasta el último instante".

"Si Cudadanos quiere unir, si lo que pretende es ir más fuertes a unas elecciones y olvidarnos del enfrentamiento y de los bloques de partidos, hasta el 1 de marzo que es cuando se confeccionan las listas, podemos tener puntos de encuentro y seguir hablando", ha insistido.

Mientras, del encuentro del presidente del PP, Pablo Casado, y la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha destacado el hecho de que por primera vez se haya conseguido que "hablen con el PP".

"LLevaban años sin querer hablar con nosotros", ha dicho lamentando que la respuesta "siempre" fuese "no, no, no", ha añadido ante los intentos en las elecciones generales y europeas. Por eso, ha afirmado que le parece bien "que se abra una nueva época para poder dialogar, reflexionar y buscar un marco para el futuro".

"Sin prisas e improvisaciones", ha insistido el presidente de los populares gallegos, quien ha abogado por trabajar en el futuro "con una plataforma alternativa al PSOE, al populismo y a los independentistas vascos y catalanes".