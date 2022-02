Feijóo afea al Gobierno "arbitrariedad y lentitud" con los Next y avisa: "Hay que reformar el sistema productivo"

El presidente Alberto Núñez Feijóo inaugura 'El impacto de los Fondos Next Generation en Galicia', organizado por APD y Deloitte.

El presidente Alberto Núñez Feijóo inaugura 'El impacto de los Fondos Next Generation en Galicia', organizado por APD y Deloitte. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA DE GALICIA

Reivindica el papel del tejido empresarial gallego y su resistencia a la pandemia, con récord de exportaciones y mejor comportamiento económico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha constatado "arbitrariedad y lentitud" en la gestión inicial por parte del Gobierno de España de los fondos europeos Next Generation, que espera que "no se consoliden", al tiempo que ha avisado de la necesidad de "reformar el sistema productivo" para que los recursos que recibirá el país no supongan una oportunidad perdida, con grave impacto en la deuda.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la inauguración del encuentro 'El impacto de los Fondos Next Generation en Galicia', organizado por APD y Deloitte. De hecho, le han precedido con sus discursos el vicepresidente de APD, Roberto Tojeiro, y el director de Deloitte para Galicia y Castilla y León, Miguel Barroso, quien también ha reconocido que sería positiva "una mayor velocidad de crucero".

En su intervención, Barroso también ha recalcado la importancia de utilizar los fondos activados en Europa para hacer frente a la consecuencia de la pandemia para "transformar sectores" que funcionan como "trasatlánticos" en España, pero cuyo "rumbo de navegación" es preciso cambiar, así como para el impulso de otros nuevos.

Le ha tomado la palabra el presidente gallego, quien ha asegurado no tener "más interés" que el de que "la vacuna económica funcione". Pero para que los fondos Next sean una "oportunidad histórica", ha subrayado que es precisa "una cogobernanza" real y "responsable" ligada a la "descentralización de una parte importante" de los 140.000 millones de euros que está previsto que reciba España.

No en vano, Feijóo ha remarcado que las comunidades conocen mejor por la proximidad sus sectores y proyectos, y ha valorado de forma genérica que la gestión autonómica de la pandemia, tanto desde una perspectiva sanitaria como económica, ha sido mejor a la estatal.

En el caso de Galicia, ha recordado que, pese a que su población es más vulnerable (por el elevado envejecimiento), ha registrado "el menor índice de mortalidad peninsular", calificando la gestión con "un notable alto".

"MUCHOS INDICADORES DE ARBITRARIEDAD Y LENTITUD"

Feijóo ha reivindicado que las autonomías deberían hacer "una primera selección" de los proyectos, antes de proceder a una puesta en común y a la decisión última, y ha pedido "unas mínimas garantías" de que los fondos lleguen también a la pequeña empresa, no solo a multinacionales. Pero sobre todo, ha resaltado la importancia de reformar el sistema productivo en la línea europea o ha dado por hecho que se perderá una oportunidad.

Enfrente, ha lamentado que en las primeras fases de la gestión de los fondos, pese a que debería primar la equidad y la transparencia, la Xunta ha constatado "muchos indicadores de arbitrariedad y lentitud" por parte del Ejecutivo central. Y ha puesto ejemplos, como el anuncio de una fábrica de baterías en Cataluña sin que se abriese el plazo para presentar proyectos o la contribución para un centro de innovación en Extremadura.

También ha afeado que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez "haya decidido quedarse con el cien por cien de fondos de industria" y con recursos reservados para políticas activas de empleo. Todo ello, además de quejarse de que imponga "requisitos" que las empresas no son capaces de cumplir para entrar en las ayudas de los planes de rescate.

En cuanto a la "lentitud", ha esgrimido que "de todas las propuestas presentadas" Galicia no tiene respuesta alguna, y "no ha llegado un euro" a ninguna iniciativa que haya partido de la Comunidad.

"DEBERES HECHOS"

En todo caso, por parte de Galicia, ha reivindicado que se han hecho "los deberes" y que ha presentado "una candidatura sólida", en la que se apuesta por la colaboración público-privada, por trabajar mano a mano todos los agentes y por sectores estratégicos para la Comunidad.

A modo de ejemplo, ha aludido a la automoción --con el proyecto AutoÁncora--; biotecnología y salud personalizada --crear una nueva fábrica de vacunas o la consolidación de la incubadora de nuevos fármacos--; sector agroalimentario --con proyectos como el de Anfaco-Cecopesca--; economía circular --con un centro de transformación de purines en fertilizantes y biogás--; y forestal --con una fábrica de fibras textiles--.

MEJORES CIFRAS ECONÓMICAS

En su intervención, el presidente gallego también ha puesto en valor el papel desarrollado por el tejido empresarial gallego que, una vez más, durante la pandemia supo "adaptarse a los cambios", acreditando la competitividad de la economía de la Comunidad.

Así, a pesar de las dificultades, ha resaltado que el PIB está registrando un mejor comportamiento que la economía española, con un crecimiento medio del 5,3%; y que el IPI creció en la Comunidad un 8,2% en 2021 frente al 7% de la media estatal, lo que supone el mayor aumento de toda la serie histórica.

Asimismo, a la espera de conocer los datos de diciembre, Galicia ya batió su récord histórico de exportaciones, con un volumen de más de 23.100 millones de euros. De hecho, ha pronosticado que rondarán los 25.000 millones.

"Somos además la tercera autonomía del régimen común con menos ratio de endeudamiento; y cerramos el primer semestre de 2021 siendo la que paga más rápido sus facturas a proveedores", ha remarcado, antes de apelar a seguir las directrices del plan estratégico autonómico y avanzar "hacia una Galicia más verde y sostenible", que apueste por la innovación y la digitalización, y con mayor protagonismo del rural en la economía.