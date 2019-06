Feijóo alega que "corresponde a la UVigo" explicar la ruptura de su convenio con Abanca

Publicado 27/06/2019 19:18:30 CET

El presidente de la Xunta, alberto Núñez Feijóo, en rueda de prensa del Consello XUNTA DE GALICIA

Asegura que la Xunta se pronunciará cuando la universidad remita la documentación y defiende el "derecho" de los alumnos a terminar sus estudios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha remitido a la "autonomía" de la Universidade de Vigo (UVigo) para alegar que "corresponde" a esta institución académica explicar la ruptura del convenio que mantenía desde hace diez años con Abanca --antes Caixanova-- para instaurar el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE).

Así ha respondido el líder gallego, en la rueda de prensa posterior a la ruenión semanal de su Ejecutivo, en la que ha sido preguntado sobre esta decisión adoptada esta semana por el consejo de gobierno de la UVigo propiciada por la intención de Abanca de fundar la primera universidad privada de Galicia, que se encuentra en tramitación en la Administración gallega.

En este contexto, Feijóo ha insistido en que se trata de una "decisión autónoma" de la UVigo tanto suscribir como "dejar sin efecto" el convenio con la entidad financiera. "Le corresponde a la universidad explicar por qué contrata y descontrata con los centros adscritos a Abanca", ha insistido.

LA XUNTA SE PRONUNCIARÁ CUANDO TENGA LA DOCUMENTACIÓN

En cualquier caso, y tal y como ha admitido el presidente del Ejecutivo gallego, la ruptura del convenio es un trámite cuya documentación "tiene que remitir" la institución académica a la Xunta. Así, Feijóo ha asegurado que "lógicamente" su Gobierno debe pronunciarse una vez disponga de dichos informes para concretar el "efecto" que puede tener.

Así las cosas, el presidente ha defendido como "principio básico" el "derecho del alumnado a acabar sus estudios como marca la ley", independientemente de que se rompa definitivamente el convenio entre Abanca y la UVigo.

No obstante, ha dicho "no atreverse a contestar" si puede haber o no alumnos que se matriculen por primera vez para el próximo curso en alguno de los grados de la IESIDE.