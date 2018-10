Feijóo alerta contra los que "cuestionan" los acuerdos de la Transición e insta a "no equivocarse de aliado"

Publicado 27/10/2018 14:49:21 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado el "legado" de la Transición y de la Constitución de 1978 para crear un país "abierto" y "moderno" y ha criticado que generaciones que se han desarrollado en democracia se permitan "el lujo" de cuestionar los acuerdos adoptados en aquel momento, instando a "no equivocarse de aliado" y a alejarse de la "inestabilidad" y "de la ruptura".

El presidente del Gobierno gallego así lo ha expuesto en la inauguración en Santiago de Compostela de la exposición itinerante '40 años de España en democracia', impulsada por el Congreso de los Diputados y la Agencia EFE, en un acto en el que también ha estado presente la presidenta de la cámara baja, Ana Pastor, y el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices.

"Las generaciones que nos hemos desarrollado en un país de libertades consolidadas no tenemos ningún derecho a mirar por el retrovisor y plantearnos dar la vuelta, desandar el camino, sin aclarar cuál sería la ruta alternativa", ha proclamado el presidente de la Xunta de Galicia.

Feijóo ha resaltado que las fotografías de la exposición, que se puede ver en la Avenida de Xoán XXIII, son la muestra de que el camino iniciado en 1978 condujo a un "país abierto, moderno y partícipe de las grandes corrientes de la historia", con un "despertar democrático" que "no llevó a España al aislacionismo y a la xenofobia", sino que tradujo en una apertura y en un deseo de participar en los pueblos y naciones del mundo.

Sin embargo, ha alertado de que en el mundo y en la España de 40 años después sigue estando presente la "confrontación" entre "tendencias democráticas y autoritarias" y entre las identidades "que unen y las que rompen y separan".

Así, ha asegurado que "no cumpliría con su deber", si no "advirtiese" de que España carece en la actualidad de una elección clara de esta "dicotomía" y ha arremetido, sin citarlos expresamente, contra PSOE y Podemos, haciendo un llamamiento a que la imagen actual del país no sea la de "líderes negociando presupuestos en una prisión".

"Imaginemos por un momento una exposición similar a esta dentro de 40 años. ¿Qué foto elegiríamos para representar la actualidad que vivimos en nuestros días? En nuestra mano está evitar que esa foto sea la de políticos fugados o encarcelados por incumplir la Constitución, la de líderes negociando presupuestos en una prisión, o la de debates en los que cualquier acuerdo entre mayorías parece una película de ciencia-ficción", ha sugerido.

No obstante, Feijóo ha agregado que "tiene la esperanza" de que lo que ha definido como "frustrante panorama político" actual "no es representativo de la mayoría de los españoles". "Si España fuese como parece al oír a a muchos políticos, estaría perdida, pero yo creo profundamente en nuestro país", ha concluido.

Ha instado así a "seguir el ejemplo de la gente", que continúa con "la democracia", que "sigue con la apertura", "cómoda con las identidades que aproximan a todos".

Y ha pedido al resto de administraciones del Estado que no se equivoquen "de aliado": "No nos equivoquemos de aliado, alejémonos de la inestabilidad, alejémonos de la frivolidad y alejémonos de la ruptura".

Ha recordado que en 1978 había "aún más ruido que hoy", pero los "políticos fueron generosos y pensaron en el interés común". "¿Vamos a dilapidar ese legado? Galicia desde luego que no", ha proclamado.

En su intervención, Feijóo ha defendido así el "legado" de una Constitución que permitió que España no se instalase en los territorios que "se miran de reojo internamente", sino que se crearon "puntos de conexión fraterna, algunos tan importantes como el Estado de Bienestar", y una concepción abierta del Estado, lejos de "un férreo centralismo", "como demuestra que las comunidades gozan hoy de la mayor capacidad para autogobernarse de la historia".

No obstante, Feijóo ha afirmado que resultaría incompleto concretar el logro de la democracia solo en una fecha o en unas personas determinadas, destacando que "el mayor protagonismo es de los españoles", porque la Constitución que incorpora las sensibilidades de la Unión de Centro Democrático, del PSOE, de Alianza Popular, del Partido Comunista de España y del nacionalismo vasco y catalán, habría "sido imposible sin el acuerdo de la ciudadanía".

En esta línea, ha subrayado que "los padres de la Carta Magna fueron portavoces de un sentimiento unánime y realmente poderoso, la necesidad de alejar la ira y el enfrentamiento", pese que a la Transición no se llegó "sin mochila", con el "recuerdo del terrible fraticidio" del país y con el "miedo" de que las ansias de la democracia se viesen "frustradas".

"La memoria histórica tiene que ser completa, tenemos que tener siempre presente la desgracia de la Guerra Civil, la desgracia de la dictadura, pero no olvidemos que hubo una reconciliación histórica, y esto no debemos romperlo nunca", ha remarcado en su intervención.

ANA PASTOR REIVINDICA LOS "GRANDES ACUERDOS" AL MARGEN DE LAS "PARCIALIDADES IDEOLÓGICAS"

Por su parte, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha reivindicado el "avance juntos en los 40 años", lo que se ha conseguido "en todos los ámbitos", poniendo el acento en el logrado por "las mujeres". Ha defendido el "pacto" construido, con "grandes acuerdos" con los que se dejaron de lado "las parcialidades ideológicas".

Ana Pastor, en una intervención en la que ha ensalzado una Constitución que permitió el avance hacia la "legítima aspiración democrática" de la Autonomía de Galicia, ha alabado también a los "padres de la Constitución", entre ellos, ha apuntado, el expresidente de la Xunta, Manuel Fraga.

La presidenta del Congreso ha destacado que las imágenes de la muestra --en las que se puede ver de Penélope Cruz recogiendo el Oscar hasta las manifestaciones de 'manos blancas' contra ETA-- reflejan el "salto cualtivativo" logrado con una Constitución que ha permitido construir una "historia conjunta de libertad y progreso", "llenas de significado".

"Las imágenes que se exhiben en esta muestra buscan mover en esta muestra los más nobles sentimientos que debe inspirarnos este país y la contemplación de la historia y sus logros", ha remarcado.