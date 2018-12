Feijóo alerta de que los gobiernos con partidos que no ganan las elecciones generan "parálisis" y "sectarismo"

Publicado 01/12/2018 15:48:38 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que los pactos entre partidos que no ganan elecciones generan "parálisis" y "sectarismo" y ha reivindicado el "Gobierno que gobierna en Galicia" como ejemplo de gestión, también de cara a los próximos comicios municipales de 2019.

En un acto celebrado en Tomiño (Pontevedra), de presentación de Esteban González como candidato del PP a la alcaldía, que en las tres últimas legislaturas ha estado en manos del BNG, Feijóo ha instado a no votar "nunca a un partido que miente".

"Que no gobierne un partido que gana las elecciones es igual a parálisis, división, confrontación, igual a sectarismo", ha remarcado, en una intervención en la que ha reivindicado que "a los ayuntamientos de Galicia y a sus vecinos les viene mucho mejor un gobierno como el de Galicia que un desgobierno como el de España".

Feijóo ha cargado contra un ejecutivo central sometido, ha señalado, a quienes le apoyaron e la moción de censura, "al dictado de Podemos y en deuda permanente con nacionalistas e independentistas".

Y ha ampliado sus críticas a los gobiernos de las comunidades en las que el socialismo se apoya en los mismos socios y a los de los municipios en los que el nacionalismo y el populismo "ponen" o quitan alcaldes.

Frente a esto, ha destacado que "en Galicia sí hay un gobierno que gobierna", con referencias al proyecto del PP en Galicia, a las iniciativas aprobadas en el Consello de la Xunta y que promueve el crecimiento, ha defendido, de infraestructuras, oportunidades y servicios.

"Y ejercemos nuestro deber con los vecinos y no con ningún socio que solo busca su propio interés partidista", ha agregado el líder del PPdeG.

En los días previos al 40 aniversario de la Carta Magna, el líder de los populares gallegos ha reiterado que "el Partido Popular está en la defensa de la Constitución, de principio a fin". "Es la defensa de la unidad de la nación, la igualdad de todos los españoles y el Estado de las Autonomías", ha puntualizado.

Para Feijóo es el Partido Popular el que pone en valor lo que une y no lo que agranda las diferencias y quien tiene una idea global de España y una idea propia de Galicia. "Los gallegos nunca elegimos entre Galicia y España. No lo permitimos nunca a los que querían renunciar a España y no lo vamos a hacer tampoco a quien pretende que renunciemos a Galicia", ha puntualizado.

El líder de los populares gallegos ha aprovechado también para reivindicar el valor y la importancia del PP para la transformación de Galicia, por saber conectar con la mayoría de los gallegos y contribuir al progreso.

De cara a las próximas elecciones municipales, Feijóo ha apelado a la unidad y ha ensalzado el trabajo del PP "a favor del Ayuntamiento, del progreso o del bienestar y no en contra de otros, como principal objetivo".

El líder de los populares gallegos ha ensalzado al candidato a la alcaldía de Tomiño frente a "los que gobiernan solo para una minoría; ante los que se preocupan más por pedir referendos de independencia, que no quieren ni los gallegos ni los tomiñeses; y ante los que hay tiempo que ya no escuchan a quien precisamente deben servir y representar".

Tras el acto en Tomiño, el presidente de los populares gallegos ha asistido a la presentación de Paula Brouzós, candidata a la alcaldía de Gondomar. Ha abogado por que el ayuntamiento recupere la ilusión, comprometiendo "unidad y compromiso", "ante las peleas de los otros partidos, ante la sordera y la ceguera de los que gobiernan", porque "los vecinos de Gondomar están hartos de que sus reivindicaciones caigan en saco roto".

Posteriormente, Feijóo ha asistido a una comida de navidad con afiliados y simpatizantes en Mos, en la que ha defendido que el ayuntamiento ha avanzado gracias al actual Gobierno, liderado por el PP.

"Si Mos apoyó a Nidia Arévalo es porque escucha y responde a sus reclamaciones; porque practica una política de hechos en lugar de gestos, y porque el Ayuntamiento es su prioridad", ha recalcado. .