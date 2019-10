Feijóo argumenta que 2021 es "inasumible" para conectar Lugo con el AVE debido al nivel de ejecución

Publicado 21/10/2019 13:53:17 CET

Califica de "incorrecta" la fecha que anunció Ábalos durante un mitin el sábado en la ciudad de las murallas

LUGO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha argumentado que 2021 "era el compromiso" de conexión de Lugo con la alta velocidad ferroviaria, pero que a día de hoy es "inasumible" debido al actual nivel de ejecución de las obras.

Por ello, ha calificado este lunes de "incorrecta" la fecha que anunció este fin de semana el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, durante un mitin en el que apeló a una inversión de 239 millones de euros en la electrificación Ourense-Lugo-Monforte para tener dicha "conexión" en ese horizonte.

En un acto también en la ciudad de las murallas, el titular del Ejecutivo autonómico ha dicho que "ojalá que se pudiese tener el AVE en las fechas comprometidas por el Gobierno de Rajoy". "Pero yo soy presidente de la Xunta de Galicia y no puedo confirmar esa fecha", ha subrayado.

"Me gustaría confirmarla porque sería el cumplimiento de un compromiso del Gobierno central con el Gobierno gallego, pero yo no les voy a engañar a los lucenses. En este momento, con el nivel de obra, muy escasa, licitada y con ninguna obra iniciada, yo creo que no hay nadie que pueda confirmar que el tren de alta velocidad unirá Lugo con Ourense en 2021", ha avisado.

"Y BIEN QUE LO SIENTO"

Feijóo ha insistido en que "esa fecha" no la puede "ratificar" porque en su opinión es "incorrecta" y no va a haber "AVE en Lugo en el año 2021". "Y bien que lo siento", ha apostillado.

"A fecha de hoy, el que diga esto que conmigo no cuente, yo no les voy a engañar a los lucenses. Ese era el compromiso, en este momento ese compromiso con la información y el nivel de ejecución que tenemos es un compromiso inasumible", ha concluido el presidente gallego.