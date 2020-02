Feijóo aspira a revalidar su mayoría para que el Gobierno gallego "no dependa de nadie sino de sí mismo"

Actualizado 17/02/2020 13:11:10 CET

El presidente de la Xunta admite que antes de la moción de censura a Rajoy "veía claro" que este era su "tercer y último mandato"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes que aspira a revalidar su mayoría absoluta porque Galicia necesita "más que nunca" un Gobierno "que no dependa de nadie sino de sí mismo" frente a la "inestabilidad" política del Ejecutivo estatal.

En una entrevista concedida a la Radio Galega, recogida por Europa Press, el de Os Peares advierte de que "si los socios del Gobierno central se instalasen en la Xunta" tras las autonómicas del 5 de abril, Galicia estaría "en una situación de mayor riesgo todavía".

"¿Por qué? Porque no habría un Gobierno que levantase la mano y dijese: 'no, esto no lo vamos a aceptar'; sino que habría un Gobierno aliado del Gobierno central. Y el Gobierno central a la Xunta no la necesitaría y sí necesitaría al independentismo vasco y catalán para aprobar en el Congreso sus leyes", ha explicado.

Con el "pálpito" de que los gallegos "van a entender perfectamente" que en la Comunidad hace falta un Ejecutivo "sólido", Feijóo se lanza a los comicios a por su cuarta mayoría absoluta. Eso sí, a su modo de ver, esto pasa "por no fragmentar el voto del centro derecha".

Además, el presidente de la Xunta y del PPdeG se marca el objetivo de que la política gallega "no se fragmente en bloques". Tras rechazar en reiteradas ocasiones la propuesta de Ciudadanos de concurrir conjuntamente a los comicios bajo una plataforma única, ha recalcado que su intención "no es tanto ser un candidato de un partido, sino intentar ser un representante de la gran mayoría de los gallegos".

"Después de tres mayorías absolutas, a estas alturas solo me debo a Galicia. Por eso me presento, no para ser un presidente de la Xunta. Me presento para mantener mi compromiso exclusivamente con Galicia", ha recalcado.

"QUEDAN 50 DÍAS PARA VOTAR"

Preguntado sobre las encuestas publicadas este fin de semana, que dan opciones a los populares para revalidar su mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo, Feijóo ha dicho que si bien son "buenas noticias", todavía "quedan 50 días para votar". La demoscopia "es un instrumento de trabajo que no digo que no nos ilusione para seguir trabajando con interés, pero no vamos a cometer el error de pensar que vamos a ganar las elecciones", ha abordado.

Justo una semana después del anuncio de la convocatoria para que Galicia vote junto con Euskadi, una "costumbre no escrita pero sí una costumbre real", el presidente ha justificado el adelanto con la "atmósfera electoral clarísima" que, a su modo de ver, estaba instalada en la Comunidad: "La oposición estaba de forma continuada y constante insistiendo en cuándo íbamos a elecciones".

Eso sí, también ha admitido que la política catalana mantiene a España "en una situación electoral" constante, lo que hace que el Gobierno central "esté bastante preocupado por llegar cada día a mantenerse en La Moncloa, y para eso necesita el visto bueno del independentismo catalán y del independentismo vasco".

"En este contexto, preferimos que las elecciones durasen 54 días (...) que siete meses, hasta septiembre", ha indicado, para a renglón seguido valorar también que el Parlamento se constituirá el 5 de mayo, con lo cual el nuevo Gobierno tendrá tiempo para presentar los presupuestos autonómicos del 2021 y para que los proyectos legislativos pendientes "se aprueben en el segundo semestre".

LOS 370 MILLONES

En la entrevista a la Radio Galega, Feijóo también ha abordado el contencioso con el Ministerio de Hacienda para reclamar los 200 millones de euros del IVA de una mensualidad del 2017.

Al respecto, ha recordado que "está a punto de pasar un mes" desde que el Gobierno autonómico envió al Estado el requerimiento previo a la demanda. No obstante, ha dicho que la Xunta "no se olvida" de otros 170 millones correspondientes a los incentivos por el cumplimiento de la estabilidad financiera en 2017 y 2018.

"¿Cómo va a acabar esto? Lamentablemente en los juzgados. Porque un presidente de una Comunidad que renuncie a ese dinero que le corresponde a la Comunidad está haciendo una dejadez de funciones y en mi opinión está claramente en una irresponsabilidad manifiesta. (...) La institución más morosa que hay en España es el Gobierno central. Es la institución que más dinero debe a la Comunidad gallega", ha afeado.

CON LA MOCIÓN DE CENSURA "TODO CAMBIÓ"

Por otra parte, el diario 'La Voz de Galicia' publica también este lunes una entrevista al presidente de la Xunta, quien manifiesta que si el lehendakari, Iñigo Urkullu, no hubiese fijado los comicios para el 5 de abril, él "no habría elegido esa fecha".

Asimismo, Feijóo ha admitido que en los últimos meses pensó en no repetir como candidato a las autonómicas. Preguntado sobre cuándo tomó la decisión, ha respondido que hasta la moción de censura a Mariano Rajoy en el 2018 "veía claro" que era su último mandato. "Pero todo cambió", ha apostillado.

"Antes de aquello (la moción de censura) este era mi tercer y último mandato. Pero eso precipita un cambio de postura, y cada vez con más intensidad. Galicia necesita a alguien que la defienda sin ataduras, que no dependa de los intereses que tenga el partido que gobierne en Madrid", ha afirmado.