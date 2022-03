Feijóo avanza decisiones "previsibles" para su relevo y garantiza "estabilidad" en Galicia: "Vamos a acertar"

OURENSE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado en que Galicia tiene garantizada la "estabilidad" y no impulsará un relevo apresurado, sino que lo ajustará "a las formas" con el objetivo de "acertar" porque la Comunidad "no merece una equivocación" del partido que ha recibido "la confianza mayoritaria" de los gallegos en las urnas. Eso sí, ha avanzado decisiones "previsibles".

"Habrá respuestas previsibles en un partido previsible", ha sentenciado, ante las preguntas de los periodistas que, entre otras cuestiones se habían interesado por el papel del vicepresidente primero, Alfonso Rueda, como el que suma más papeletas para convertirse en sucesor de Feijóo, o por si el PPdeG y la Xunta tendrán al mismo líder o se abrirá una posibilidad de bicefalia.

Un día después de lanzar su candidatura, Feijóo, quien esta misma jornada afirmó que no podrá compaginar Xunta y PP sine die --se espera un periodo de transición de unas semanas o pocos meses--, ha pedido respeto a sus tiempos. "No soy el presidente del PP y no puedo actuar como si lo fuera", ha justificado.

Tras lanzar su candidatura en la pasada jornada, ha dicho que su prioridad, en clave de partido, es el congreso extraordinario convocado en Sevilla para los días 1 y 2 de abril, y ha asegurado que, cuando vaya cumplimentando todos los detalles de cara a esta cita y si toma las riendas de su formación, vendrán los siguientes pasos.

"Intenté no defraudar nunca a Galicia y no pienso defraudarla con decisiones posteriores", ha proclamado, para insistir en que tendrá que articular los nuevos pasos en Galicia si logra liderar el PP. Pero también ha advertido que las decisiones de su relevo no dependen "exclusivamente de él".

LEGISLACIÓN Y ESTATUTOS QUE PERMITEN VARIAS VÍAS EN CLAVE INTERNA

Para adoptarlas, cuando toque, ha apuntado a la legislación y a los Estatutos de su partido que, en el ámbito orgánico, por ejemplo, permiten varias fórmulas: desde un dirigente, por ejemplo el secretario general (Miguel Tellado, en este caso), que asuma las riendas de forma interina; hasta la elección de un presidente en el Comité Ejecutivo; o un congreso extraordinario también en Galicia.

Incluso se podrían combinar las dos vías, según apuntan algunas fuentes, que el secretario general tome las riendas de forma temporal hasta que se ratifique la sucesión en la Xunta y que después se elija, por la vía que corresponda, al nuevo presidente del PP.

Si cuando llegue el momento es "preguntado", ha asegurado que dará su opinión "de forma intensa" y todas las respuesta serán "previsibles" y encaminadas a garantizar "la estabilidad al partido más grande de Galicia" y a las instituciones de la Comunidad.

"VAMOS A ACERTAR"

"Vamos a acertar porque tenemos todos los mimbres para hacer las cosas bien", ha proclamado, antes de advertir que Galicia no perdonaría ni "merece" una "equivocación" del PPdeG, al que ha dado la mayoría absoluta en cuatro ocasiones consecutivas.

"Vamos a contestar con democracia interna, con Estatutos en la mano y en los momentos adecuados", ha esgrimido, para concluir que, cuando se den las circunstancias adecuadas, habrá "respuestas previsibles en un partido previsible".

Pero Feijóo ha concluido que todavía no dirige el PP y, a la espera de ver si fructifican rivales internos para el cónclave, por lo que si llegado el momento no puede asumir las riendas de su partido en el ámbito nacional, no sería necesario ya "responder a ninguna de las preguntas" sobre la sucesión.