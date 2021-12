Feijóo censura que países "del primer mundo" dejen caducar "miles" de vacunas sin anticiparlas al resto de la población

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóó, ha tachado de "indefendible" que los países del "primer mundo" dejen caducar "miles de dosis" de las vacunas contra la covid-19 sin anticiparlas al resto de la población mundial.

El máximo mandatario autonómico se ha pronunciado de este modo durante la clausura de la XXVI reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo celebrada bajo el lema 'El mundo en pandemia' este miércoles en Santiago de Compostela.

En este foro, Feijóo ha señalado que se está "navegando con cierto éxito" pese a los "periodos de emergencia sanitaria" que se han tenido que superar y en un contexto también de "inquietud" ante las nuevas variantes del virus.

Con todo, ha considerado que "se mantiene una enorme tarea pendiente", que es "universalizar el acceso a la vacuna". "Es indefinible que los países del primer mundo, aunque la verdad es que solo hay un mundo, dejen caducar miles y miles de dosis de vacunas sin anticipar esa vacuna al resto de la población mundial", ha apuntado.

A esta reunión han asistido personalidades como el empresario mexicano Carlos Slim y el expresidente del Gobierno Felipe González, quien precisamente ha avisado de que "mientras no se vacune a África" no habrá "ninguna posibilidad" de que Europa "acabe con la pandemia" y ha apelado a la solidaridad entre países.

"Sean solidarios y, si no alcanzan a ser solidarios, sean egoístas inteligentes porque mientras que no se vacune a África no hay ninguna posibilidad" de que Europa "acabe con la pandemia", ha sostenido.