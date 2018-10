Feijóo comparecerá en la comisión sobre "recortes" en sanidad del Parlamento

Publicado 20/09/2018 15:17:21 CET

Esgrime, sobre si también participará en la investigación parlamentaria de O Marisquiño, que en este caso no cree tener "responsabilidad directa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pedirá comparecer en la comisión que investigará en el Parlamento de Galicia, impulsada por la oposición, los "recortes" en la sanidad gallega y casos como la muerte en agosto de un paciente en un PAC de A Estrada o las dudas sobre el tratamiento a enfermos de Hepatitis C en Galicia.

Lo ha ratificado este jueves el propio Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Previamente, ha subrayado que hay dos comisiones de investigación que se pondrán en marcha "a propuesta de la oposición" --en alusión a la de sanidad y a la que busca aclarar lo ocurrido en el accidente de O Marisquiño en Vigo (esta última facilitada por el PPdeG con su abstención)--.

En esta coyuntura, el presidente ha dado por hecho que "a cualquier gallego que le interese el mundo parlamentario" se sentirá "satisfecho" y ha incidido en que una situación similar, bajo su punto de vista, sería "inconcebible" en el Ayuntamiento de Vigo, que gobierna el socialista Abel Caballero y vetó la investigación sobre O Marisquiño en el ámbito local.

En cuanto al órgano que se centrará en los "recortes" sanitarios en el Pazo do Hórreo, ha remarcado que la oposición tiene "su derecho" a activarla porque así se lo reconoce el reglamento tras su reforma, aunque ha recordado que, cuando él dirigía la oposición "con mayoría absoluta menos uno", no solo "no se permitía" investigar al bipartito sino que se investigaba "lo hecho por el Gobierno anterior".

Además, ha afirmado tener "la sensación" de que este órgano se pone en marcha "solo para compensar el enfado de algún político al que tanto temen los partidos en el Parlamento gallego", en velada alusión a Caballero. Pero, en todo caso, se ha reafirmado en que la comisión le parece "una magnífica oportunidad para hablar la sanidad pública".

"Agradezco la oportunidad que se nos da y, con independencia de lo que soliciten los grupos de la oposición (que ya habían avanzado que Feijóo participase), yo pediré comparecer. Creo que el presidente tiene que defender los recursos de la sanidad pública y como trabajan los profesionales. Para mí será un honor", ha sentenciado.

CABALLERO "NECESITARÁ MÁS SHOWS Y BOMBILLAS"

Tras sugerir que la comisión centrada en sanidad le permitirá defender la gestión sanitaria de su Ejecutivo, preguntado acerca de si también comparecerá en la de O Marisquiño, el presidente ha replicado que este otro órgano se activará "a propuesta de los socios del PSOE" --en referencia a En Marea y BNG, si bien los populares la facilitaron con su abstención--.

"Comprendo que alguien pueda estar enfadado", ha continuado, antes de apuntar al gobierno de Vigo y de preguntarse "por qué se opuso a la comisión" si realmente "no tiene responsabilidad" en el accidente registrado en el festival celebrado en la ciudad olívica y en el que fueron atendidas más de 460 personas.

A renglón seguido, ha sugerido que lo que busca el gobierno de Abel Caballero es "responsabilizar a todos" salvo "al que otorgó la licencia". "Este disparate y estas actitudes del alcalde de Vigo suponen una clara declaración de culpabilidad", ha sentenciado, antes de dar por hecho que así se evidenciará en la comisión de la Cámara autonómica.

"Va a necesitar muchos shows y muchas más bombillas para poder eclipsar sus responsabilidades. Y a mí los shows y las bombillas no me producen ningún ejemplo, más allá de lamentar las chirigotas sobre gallegos que se hicieron en muchísimos programas nacionales y que me parecen injustas. Los gallegos no somos como el alcalde de Vigo. Somos gente seria", ha reivindicado.

SIN "RESPONSABILIDAD DIRECTA"

Además de recalcar que Caballero tiene "una gran oportunidad" en la comisión de O Marisquiño y, ante la insistencia de los periodistas acerca de si él mismo comparecerá, ha recordado que inicialmente se puso "en discusión" si los populares querían "tapar las responsabilidades" de la Xunta y del Puerto de Vigo evitando que hubiese comisión.

Ha subrayado que no fue así y ha añadido que el Gobierno gallego "no" tiene "nada que vetar". "Si se pone en duda la actividad de la Xunta, vamos a comparecer y no lo vamos a vetar", ha esgrimido.

En todo caso, preguntado sobre si él comparecería en primera persona, ha defendido que él da el paso en la de sanidad porque entiende que tiene "una responsabilidad directa como presidente".

En cambio, ha contrapuesto que, en un accidente vinculado "con una licencia que da un ayuntamiento de Galicia", interpreta que "no" tiene "ninguna responsabilidad" de actuación, más allá de felicitar la actuación de "todos los servicios sanitarios y de emergencias en aquella noche fatídica".