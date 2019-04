Feijóo cree que la decisión de la valedora la "honra", pero subraya "ella no firmó" el contrato de la sobrina de Fraga

Publicado 04/04/2019 14:48:57 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cree que la decisión de la valedora do Pobo, Milagros Otero, de poner su cargo a disposición del Parlamento de Galicia la "honra", si bien insiste en que ella "no firmó" la convocatoria por la que fue designada María Puy Fraga, sobrina del expresidente Manuel Fraga, como jefa del servicio de Administración y Personal de la institución, un nombramiento anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En la rueda de prensa posterior a la reunión con su Ejecutivo, Feijóo ha dicho que a "cualquier departamento" del Valedor do Pobo "que tuviera algo que ver" con la contratación de la también hermana del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, le corresponde "poner su cargo a disposición" de la Cámara, tras lo cual "corresponde a los grupos iniciar conversaciones para un eventual nuevo nombramiento" --por una mayoría de tres quintos--.

No obstante ello, el presidente de la Xunta ha recordado que el Tribunal Supremo, con la no admisión del recurso de casación presentada por la institución dirigida por Otero contra la decisión del TSXG, lo que hace es "no pronunciarse" sobre la contratación, sino que "dice que no es materia de suficiente calado como para casar".