Feijóo cree que "sería bueno" que Sánchez y Casado lleguen a acuerdos, pero "los antecedentes no pueden ser peores"

Publicado 17/02/2020 15:08:50 CET

LUGO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que "sería bueno" que "hubiese algún acuerdo" entre el jefe del Ejecutivo estatal, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, pero ha avisado de que "los antecedentes no pueden ser peores".

"De momento siempre que el secretario general del PSOE, el señor Sánchez, y el señor Casado se han reunido, el señor Sánchez tiene un objetivo, que es que salga mal cualquier tipo de conversación o contacto con el PP", ha manifestado Feijóo, que ha asegurado que, por el momento, el socialista "siempre ha cumplido su objetivo".

En este sentido, ha censurado que Sánchez dijese que "no" a todos las propuestas lanzadas por el PP. "Le hemos ofrecido en la época de Rajoy formar parte del gobierno, un pacto de legislatura, ha dicho que no. Y ahora, después del abrazo con podemos 48 horas después de votar y, por lo tanto, del no definitivo al PP, la verdad es que los antecedentes no pueden ser peores", ha expresado el líder de los populares gallegos.

Por ello, ha considerado que, aunque "las discrepancias entre Sánchez y el PP son conocidas", "sería bueno que pudiese haber algún acuerdo". "Como representante del PP en Galicia y presidente del PP en Galicia, me gustan más los acuerdos que las discrepancias", ha apuntado.

Feijóo se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por los periodistas tras mantener un encuentro con representantes del Comité de Empresa de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo).