Feijóo cuestiona que pueda haber vacunación masiva a partir de junio, ya que dependerá del número de dosis

VIGO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que el que haya vacunación masiva a partir de junio "va a depender del número" de vacunas, si bien no puede "confirmar que vaya a haber dosis suficientes para que pueda considerarse" como tal. "Ojalá", ha remarcado, añadiendo que desde que empezaron a dispensarlas "nunca ha habido vacunación masiva".

Así ha contestado a los periodistas al ser preguntado acerca de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes ha comunicado que una vez que la inmensa mayoría del grupo de 70 a 79 años esté inmunizada en junio se iniciará la "vacunación masiva de las personas menores de 50 años".

Feijóo ha remarcado que Galicia se encuentra actualmente en el objetivo de "finalizar la vacunación" de las personas de entre 59 y 50 años en mayo, tras lo que en junio se empezará con las de 49-40 años. En relación con ello, ha recalcado que "la vacunación masiva va a depender del número de dosis".

Así, ha subrayado que Galicia tiene capacidad para dispensar 100.000 vacunas a la semana, si bien la cantidad máxima que ha recibido en una semana "no llega a 200.000". "Si tenemos capacidad para 100.000 diarias y nos tocarán 150.000-160.000 en siete días, de momento no tenemos vacunación masiva", ha zanjado.

Pese a ello, ha apuntado que puede que el presidente del Gobierno tenga "alguna información" de la que no dispone la Xunta que indique que en junio se incrementará el número de vacunas". "Ojalá así sea", ha remarcado.

Mientras, ha incidido en que "lo importante es seguir cumpliendo los requisitos de las distancias y las profilaxis necesarias para ir ganando tiempo" de forma que se puedan mantener los índices de contagio estables y poder avanzar con la vacunación.

A pesar de la apertura de la hostelería en Galicia de hace 10 días, ha puesto en valor que en el día de hoy los índices están "un poco mejor" tanto en lo referente a los contagios --a 7 y a 14 días--, como en lo que respecta a la hospitalización de personas en planta o en las UCIs. En todo caso, ha señalado que "esta semana que entra va a ser determinante para ver los efectos que ha tenido esta apertura".

TODA LA POBLACIÓN

A continuación, Feijóo ha revalidado las declaraciones de la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, acerca de que que la vacunación de toda la población gallega puede concluir "antes de final de año" si se incrementan el número de dosis recibidas y se comercializan antígenos desarrollados por otras farmacéuticas.

El presidente autonómico ha manifestado que si se sigue "a este ritmo, lo lógico es que a finales de año" se haya vacunado a los 2,7 millones de gallegos que está previsto que se vacunen, y pueda haber inmunidad. Todo ello, ha aclarado, de acuerdo con los cálculos realizados a partir del número de vacunas que les llegan cada lunes.

En este sentido, ha apuntado que "todo parece indicar que Pfizer va a incrementar el número de entregas a países de la Unión Europea", no obstante, ha lamentado que no va a haber "AstraZeneca en la cantidad que --hubo-- hace semanas". A ello se suma que, "de momento" Moderna y Jansen no han llegado "a parámetros que --les-- gustaría".

En todo caso, ha remarcado que ya se ha superado el 40 por ciento de la población vacunada con la primera dosis y el 20 por ciento con la segunda. Con ello, ha destacado, "hay un antes y un después" porque "las personas que se han vacunado no han vuelto a ingresar en planta", salvo "alguna excepción excepcionalísima".

"Lo cierto es que la mortalidad se ha desplomado, llegamos a tener 30 cada día" y ahora hay "uno, dos, ningún fallecido". "Hay un antes y un después desde el punto vista mortalidad, que no desde el virus, que sigue activo y no entiende más que de la vacuna", ha sellado.

SIN MASCARILLA A PARTIR DE JULIO

Por otro lado, respecto al uso de la mascarilla, ha reiterado --como ya hizo en días previos-- que cuando se circule con normalidad y al aire libre "lo lógico es que la mascarilla se vaya cayendo a partir del mes de julio-agosto".

"Los epidemiólogos que forman parte del comité clínico nos dicen que lo lógico es que a medida que avance la vacunación, entendemos que por julio-agosto las mascarillas en exterior no serán necesarias salvo en calles muy concurridas o cuando no sea posible la distancia social", ha explicado.

En todo caso, ha recalcado que esta situación "dependerá de las vacunas que se vayan dispensando y de los índices de contagio" que se registren en cada municipio, provincia o comunidad autónoma.