Feijóo defiende "moderación" frente a la política "de bloques" de partidos: "Para mí, la prioridad es Galicia"

PONTEVEDRA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPdeG y candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado importar a Galicia la "fragmentación política de bloques" de España y ha defendido el "sentidiño" y la "moderación" de su gestión durante los últimos 11 años.

"Esto no es simplemente una cuestión de partidos, de siglas ni de logotipos. Esto es una cuestión de prioridades y, para mí, la prioridad es Galicia, Galicia, Galicia", ha reivindicado este sábado, durante un simbólico mitin electoral en la plaza de toros de Pontevedra en el que ha estado arropado por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Tras rememorar el legado de Rajoy y de Manuel Fraga, el candidato popular a las elecciones del 12 de julio ha ironizado con los discursos de los partidos rivales durante la campaña: "Que si soy de la ultraderecha mesetaria o que si soy el más 'progre' de los 'progres'; que si soy nacionalista o todo lo contrario; incluso si soy o no soy del PP".

En este sentido, Feijóo ha advertido que "todos los gallegos saben perfectamente cuál es" la formación a la que pertenece, pero ha matizado que no todo "hay que medirlo en estos términos y mucho menos en la situación actual", tras la pandemia de la COVID-19. "Si a alguien le molesta que mi prioridad sea Galicia, el problema no lo tengo yo, lo tiene la persona a la que le molesta", ha agregado.

Y es que, tras los tres meses más duros de la ola del coronavirus, que dejó en la Comunidad gallega más de 600 fallecidos, el también titular de la Xunta ha dicho que puso "por delante de cualquier otra cosa la protección de los ciudadanos", para lo cual "colaborará" con el Gobierno de España: "Me guste o no me guste".

"No doy ninguna exclusiva si digo que no me gusta y que probablemente sea el peor Gobierno que ha tenido España. Pero por encima de mis gustos están los gallegos y mi compromiso como representante ordinario del Estado en Galicia", ha insistido.