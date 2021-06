Feijóo dice que el Gobierno "ningunea" a ayuntamientos ante las críticas del PSdeG a la Xunta por "asfixiarlos"

El presidente gallego denuncia que Galicia está "siempre" entre las tres comunidades que "menos" fondos recibe del Ejecutivo estatal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno del Estado "ningunea" a los ayuntamientos en el reparto de fondos durante la pandemia tras las críticas del PSdeG a la Xunta por "asfixiarlos" con falta de financiación.

"No es mi culpa ni responsabilidad de este gobierno que Ejecutivo central ningune a los ayuntamientos durante la pandemia. El hecho de que su gobierno no transfiera dinero suficiente para los ayuntamientos no será responsabilidad de las comunidades autónomas, salvo que interprete que son entidades disgregadoras del Estado", ha señalado el máximo mandatario autonómico.

Feijóo ha respondido de este modo a las críticas realizadas por el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, durante la sesión de control de la Cámara gallega, en la que el socialista ha sostenido que la Xunta "no cumple con sus competencias" y se "las traslada a los ayuntamientos".

"Usted no cumple con sus competencias, se las traslada a los ayuntamientos y no les da la financiación para hacer lo que usted tenía que hacer", ha argumentado Gonzalo Caballero, que ha considerado que el "antimunicipalismo" de Feijóo "es claro".

Asimismo, ha acusado al máximo mandatario autonómico de "meter en la caja" los fondos extraordinarios recibidos por el Gobierno del Estado para hacer frente a la pandemia sin repartirlos. "No compartió con los ayuntamientos, a los que le trasladó obligaciones y competencias impropias", ha señalado el socialista, que ha acusado al líder de los populares gallegos de "asfixiar" a las administraciones locales.

Tras denunciar que la Xunta redujese un "8%" las transferencias a los consistorios, también ha acusado al Gobierno gallego de discriminar a los municipios gobernados por el PSOE y de "hacer convocatorias nocturnas" que en 20 minutos "están agotadas por la discrecionalidad del PP".

"DISCRECIONALIDAD" EN EL REPARTO

En esta línea, ha censurado que "más del 80% de los fondos repartidos por la Diputación de Ourense en "subvenciones y transferencias" se repartan sin "concurrencia competitiva" a través de "un mecanismo que implica discrecionalidad".

"Le pido que cambie su antimunicipalismo, que haga un giro y coopere con los ayuntamientos, que asuma sus competencias y, si no es capaz de gestionar, cuando las ceda, de financiación", ha reclamado el dirigente socialista, que ha emplazado a Feijóo a incrementar la subida de la financiación del Servizo de Axuda no Fogar por parte de la Xunta.

Enfrente, el máximo mandatario autonómico ha sostenido que la Xunta "va a seguir trabajando con los ayuntamientos". "Y lo va a seguir haciendo en época de crisis, de pandemia y de bienestar", ha señalado para destacar que desde su llegada a la Presidencia, el Gobierno gallego transfirió a los ayuntamientos 4.155 millones.

"No sé cuál es su problema, igual no conoce que pactamos la agenda social única, el pacto de mejora de los caminos, el pacto del paisaje, el plan de transporte público con la mayoría de los ayuntamientos...", ha afirmado Feijóo que, en referencia al Ayuntamiento de Vigo, ha afirmado que "hay otros que se dedican a bloquear, impedir y destruir".

Dicho esto, ha puesto en valor que un 24% del fondo de consenso de la comisión de reactivación puesta en marcha en el Parlamento de Galicia se vaya a destinar a las administraciones locales.

Por todo ello, le ha replicado a Gonzalo Caballero que no es responsabilidad de la Xunta que el Gobierno central "ningune a los ayuntamientos durante la pandemia". "Llamen a la puerta del Gobierno central", le ha recomendado Feijóo, que ha dicho que la Xunta destina los fondos a financiar la sanidad, la educación y los servicios públicos.

GALICIA, UNA DE LAS TRES COMUNIDADES QUE "MENOS RECIBEN"

Además, Feijóo ha aprovechado para denunciar que Galicia está siempre "entre las tres comunidades autónomas que menos dinero recibe de todas las conferencias sectoriales y todos los ministerios". "Y viene usted a decir aún tenemos que repartir lo que nos corresponde", ha censurado Feijóo.

Tras ello, le ha trasladado a Gonzalo Caballero que cuenta con todo su apoyo para reclamar más fondos para los ayuntamientos al Gobierno. "No se equivoque de puerta a la que llamar", ha insistido antes de recomendarle que "tenga cuidado" y que "mire lo que pasó en Andalucía", comunidad en la que la que era secretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz, perdió las primarias internas frente al candidato apoyado por Ferraz.

"No pague su frustración con los servicios públicos gallegos", le ha pedido Feijóo, que ha vuelto a reclamar "claridad en los principios" y "justicia y objetividad" en el reparto de fondos por parte del Gobierno del Estado.