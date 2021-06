Feijóo acusa al BNG de ser "aliado" de los gobiernos del PSOE en la subida del precio de la luz

"¿Cuál es la aportación del presidente de la Xunta para abaratar la factura? Lo cierto es que ninguna", denuncia Pontón

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Bloque Nacionalista Galego de ser "aliado" de los gobiernos del Partido Socialista en la subida del precio de la luz ante las críticas de la líder nacionalista, Ana Pontón, que censura la falta de propuestas del Gobierno gallego para abaratar la factura.

En la sesión de control de la Cámara gallega, Pontón ha denunciado que la factura de la luz sube "año tras año" con "gobiernos del Partido Popular y del PSOE" gracias al "juego perverso de las puertas giratorias" y a un "sistema hecho a medida" de las eléctricas que en plena pandemia "multiplican" sus beneficios.

"Y es este contexto... ¿Cuál es la aportación del presidente de la Xunta para abaratar la factura? Lo cierto es que ninguna", ha afirmado Pontón, que ha censurado que el PPdeG vete la propuesta de su formación para poner en marcha una tarifa eléctrica gallega "justa, social y realizable" para bajar los precios.

Enfrente, Feijóo ha argumentado que los nacionalistas gallegos fueron "cómplices de forma continuada y constante" de los gobiernos del Partido Socialista. "Sé perfectamente cuando gobernaban con el señor Rodríguez Zapatero. ¿No se acuerda? 30.000 millones debemos de entonces", ha afirmado el líder del PP gallego, que ha asegurado que la energía entre el año que llegó Zapatero y el año que se fue se incrementó en un 93%".

Tras incidir en que fueron "cómplices", Feijóo ha sostenido que el BNG "sigue gobernando con el gobierno con el que el precio de la luz en junio se incrementa un 45%". "Y viene aquí a decir que están ustedes muy molestos con su socio", ha censurado el presidente gallego, que le ha preguntado a Pontón si piensa que "la gente no sabe" que ella es "aliada del PSOE".

En el debate, Feijóo también ha señalado que PP y BNG pactaron en el anterior pleno, del 8 de junio, una propuesta sobre la posición de Galicia en relación a las políticas eléctricas. Sin embargo, ha censurado que, en una iniciativa similar en el Congreso de los Diputados, el BNG optase por la "abstención". "Allí hay que abstenerse, no vaya a ser que molestemos al socio Sánchez, que es el que gobierna sobre los intereses del BNG", ha afirmado.

"Pactamos aquí plantear una disminución de los costes regulados, de los abonos, de los peajes y de los abonos. Llegan a Madrid y se abstienen. Ese es el nacionalismo gallego", ha señalado.

TARIFA ELÉCTRICA GALLEGA

Por su parte, la líder del Bloque ha censurado que "cada vez que hay un problema" Feijóo acuda a la Cámara gallega a decir que la "culpa es del BNG" y de ella misma. "Es un retrato que lo deja a usted casi en ridículo. Es una declaración de incompetencia política por parte de quien está al frente de la Xunta", ha señalado.

Dicho esto, ha censurado que los gallegos y gallegas tengan "el país inundado de embalses" y "cientos de molinos" cuando Galicia "exporta más del 35% de esa electricidad" sin recibir "ningún beneficio". "Y la respuesta del presidente es atacar al BNG. Es un retrato demoledor de un presidente incapaz de poner sobre la mesa ninguna alternativa de futuro", ha afirmado.

Tras ello, ha asegurado que el "problema de fondo" se debe al "marco regulatorio aprobado por el PP y que mantiene el PSOE" y en el que "al final quien deciden son las eléctricas". "Es un problema democrático que significa un expolio energético para Galicia", ha apuntado.

Por su parte, Feijóo ha reducido a un "eslogan" la propuesta del BNG para una tarifa eléctrica. "Galicia es muy rica desde el punto de vista eléctrico porque no hacemos caso a las políticas del BNG. Si por el BNG fuese no habría embalses, no habría energía eólica... Si por el BNG fuese, todo este colonialismo habría que sacarlo de aquí para vivir en un país con 'candil", ha censurado.

INDULTOS

En la sesión de control, además, Pontón ha aprovechado para afear al presidente de la Xunta su posición sobre los indultos. "Me gustaría saber qué indultos defiende usted". "¿Va a defender los indultos del PP a políticos condenados por corrupción, a políticos condenados por acciones terroristas, a jueces condenados por prevaricar o a militares condenados por falsificar las pruebas del Yak-42?", ha preguntado Pontón sin que el presidente se refiriese al asunto.