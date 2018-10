Feijóo dice que no desvelará su voto por "coherencia" y para "no influenciar" en la elección del sucesor de Rajoy

Actualizado 20/07/2018 14:26:32 CET

"Me extrañaría que Rajoy se posicione hacia un candidato de la misma forma que a él le extrañaría mucho que yo también lo hiciera", asegura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la decisión de a quién respaldará en la pugna por suceder a Mariano Rajoy está "tomada", pero ha dicho que no la desvelará "por coherencia" y para "no influenciar" en el proceso del que saldrá el nuevo líder del PP.

"Dado que no me he presentado, no tendría mucho sentido que me presentase a través de otro candidato", ha apuntado el líder de los populares gallegos este viernes en declaraciones a los medios en Santiago, justo antes de volar a Madrid para participar en el congreso del PP que arranca esta tarde.

Así, tras recordar que "gran parte" de los compromisarios del PPdeG ya han manifestado "sus preferencias" entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, Feijóo ha apelado a su decisión de no optar a la sucesión de Mariano Rajoy, por lo que, a su juicio, "no tendría sentido" decantarse un día antes de las votaciones porque su "preocupación" radica "el día después del congreso".

Pese que Feijóo no confirmará públicamente a qué candidato apoya, cargos del PPdeG próximos a él sí han reconocido públicamente su apuesta por Pablo Casado, como los presidentes del PP de A Coruña, Diego Calvo, y de Pontevedra, Alfonso Rueda, frente al respaldo a Soraya Sáenz de Santamaría de su homólogo por Ourense, José Manuel Baltar.

Frente a la neutralidad pública por la que ha optado la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, su predecesor en ese cargo y actual portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, ha retuiteado la mañana de este viernes varios mensajes de Soraya Sáenz de Santamaría que incluyen extractos de vídeos de intervenciones suyas. Este jueves el senador por Ourense Avelino García Ferradal ya había vinculado a Barreiro con los apoyos a la exvicepresidenta.

POSTURA DE RAJOY

Antes de que el sábado los 3.082 compromisarios del partido escojan a su nuevo líder, el plato fuerte del congreso de los populares será la intervención este viernes del presidente saliente, Mariano Rajoy, encargado de cerrar la primera jornada del cónclave popular con la incógnita de si aprovechará la ocasión para decantarse por uno de los candidatos a sucederle.

"Me extrañaría mucho que el presidente Rajoy se posicione hacia un candidato de la misma forma que a él le extrañaría mucho que yo también lo hiciera", ha declarado este viernes Alberto Núñez Feijóo, que ha incidido en que es el momento de "agredecer" a Rajoy "el trabajo" hecho por "el partido" y "por España" y que, una vez hecho esto, toca "ejercer la libertad" y "unir el partido" en torno a la figura del nuevo líder.

"Nos conocemos los dos, somos amigos. La lealtad con el presidente Rajoy ha sido desde el principio hasta el último momento. Me extrañaría que el presidente Rajoy se posicionase a favor de un candidato", ha remarcado un Feijóo que pide que el congreso de este fin de semana se afronte con "responsabilidad, elegancia y altura de miras".

APUESTA POR "NO INFLUENCIAR"

Para Feijóo, su voto podría "influenciar" en la postura de los compromisarios gallegos que, como ha recordado, "mayoritariamente ya se han decantado por una opción", algo que el líder del PPdeG ve "legítimo".

"Es evidente que yo tengo una decisión tomada", ha remarcado, para luego subrayar que no desvalará su posición por una cuestión de "coherencia" con sus "decisiones" y sus propios "comportamientos". "De la misma manera que no he participado voluntariamente en este congreso como candidato, no voy a intentar influenciar o no a nadie para que libremente cojan sus papeletas", ha insistido.

"EL DÍA DESPUÉS"

El líder de los populares gallegos ha apelado a la "coherencia" con la que, dice, ha afrontado el partido en Galicia la sucesión de Rajoy. Un proceso en el que, para Feijóo, "lo más importante" no es el resultado de las votaciones de este sábado, sino "lo que ocurra a partir del lunes".

"He renunciado voluntariamente a optar a presidir el partido y voy a seguir con esa coherencia en el que caso de que, dado que no me he presentado, no tendría mucho sentido que me presentase a través de otro candidato. Eso no tendría ningún sentido", ha sentenciado el presidente de la Xunta.

Por ello, remarca que pretende trasladar al partido "el compromiso" con Galicia que le hizo apartarse de la carrera por la presidencia del PP. "Ahora tengo otro compromiso con mi partido: que permanezca unido y que tenga las energías suficientes para ser el gran partido del año 2011 cuando conseguimos el mejor resultado de nuestra historia", ha apostillado.

En esta línea, encuadra su decisión de no decantarse de manera pública por alguno de los dos candidatos en su intención de que el PP salga reforzado y "unido" del congreso. "Mi objetivo es que el PP, por encima de quien sea el presidente o presidenta, sea un partido unido que empiece a remontar los votos perdidos para seguir siendo no solo el primer partido en España, que los somos, sino el partido que gane las próximas elecciones", ha insistido.