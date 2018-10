Feijóo dice que "el objetivo prioritario" de Casado es "la unidad" del PP y quita hierro a la integración de listas

Actualizado 26/07/2018 17:40:01 CET

Cree que la "libertad de voto y opinión" otorgada a los militantes es el mejor "pegamento" para "cicatrizar" el partido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

El titular de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en que el "objetivo primordial" del presidente del PP, Pablo Casado, es "la unidad" del partido, al tiempo que ha quitado hierro a la integración de personas que figuraban en otras candidaturas a las primarias, si bien ha apuntado que hay "bastantes" cargos en la nueva dirección ocupados por afines a Soraya Sáenz de Santamaría.

"No debemos preocuparnos por esto", ha asegurado Feijóo este jueves a preguntas de los periodistas sobre la integración entre las listas que concurrieron a la fase final del proceso interno del Partido Popular. Además, el jefe del Gobierno gallego ha evitado pronunciarse sobre si Casado le ha ofrecido un cargo en la dirección del partido, ya que su "postura" es que no puede aceptar "cualquier puesto que no sea compatible con ser presidente de Galicia".

Así las cosas, Feijóo ha remarcado que "el nexo de unión" del partido radica en la "libertad de opinión y la libertad de voto" dada a cada uno de los militantes en el proceso interno es "un buen pegamento" que "a medio plazo" será la clave para lograr que el PP pueda "cicatrizar las normales consecuencias que produce siempre un congreso".

"Si usted observa la lista comprobará que hay bastantes personas de la exvicepresidenta en el Comité", ha remarcado un Feijóo que ha admitido conocer "poco" al nuevo secretario general del partido, Teodoro García, si bien ha señalado que "su currículum adémico es interesante" y que "es un diputado joven que encaja bien con el perfil" del nuevo líder de los populares, Pablo Casado.

De este modo, ha ensalzado la "autonomía" con la que Casado ha elegido al secretario general del PP. "Lo debe elegir en su autonomía; cuando se le pone un secretario, empezamos mal", ha apostillado, para luego remarcar que en el caso de no haber podido elegir con "autonomía" a una de sus manos derechas en la organización "nunca podría" dirigir el partido "con autoridad".

En cuanto al resto de nombramientos, Feijóo ha indicado que la selección del exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, como responsable de Organización es "claramente un acierto" porque se trata de "un político bregado, amigo y que dice lo que piensa, que es importante".

Otro "acierto" de Casado es, para Feijóo, que la exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, --"una catalana de pura cepa", según el presidente gallego-- asuma la portavocía en el Congreso en substitución de Rafael Hernando.

Así las cosas, Feijóo cree que el nombramiento de "un vasco y una catalana" como dos de los pesos pesados del partido es una "señal" de que el PP "tiene muy claro que la España de las autonomías es perfectamente compatible con la unidad de España".

PRESENCIA GALLEGA

Asimismo, el líder de los populares gallegos ha saludado que la santiaguesa Marta González asuma el cargo de vicesecretaria de Comunicación. Para Feijóo, que la encargada de ser "la portavoz del PP de España sea del PPdeG" demuestra el papel "importante" de Galicia "en la estructura" del partido.

Por otro lado, también ha comentado que el vicepresidente del Parlamento y presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, debe "compatibilizar" su cargo en la Cámara gallega con las responsabilidades orgánicas, por lo que "se optó" por que asumiese el "segundo escalón de una secretaría muy importante" como es la de Política Autonómica y Local, en la que Calvo se encargará de Política Territorial.

Por último, Feijóo ve "muy acertada" la decisión de que la diputada por Ourense Ana Vázquez Blanco se haga cargo de la Secretaría de Migración, ya que se trata de "una gallega" que, además, "viene de un ayuntamiento de votantes residentes ausentes", como es el caso de Bande (Ourense).

Además de estos nombres, en la ejecutiva nacional Pablo Casado también incorporó al presidente del PP en Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien públicamente también dio el paso de respaldar su carrera por suceder a Mariano Rajoy.

Por su parte, la Junta Directiva incorpora también a Javier Dorado, y a los portavoces del PP en Santiago, Agustín Hernández, y en Vigo, Elena Muñoz.

Por contra, José Manuel Barreiro, quien había apostado por Soraya Sáenz de Santamaría en la carrera por suceder a Mariano Rajoy, pierde la portavocía en el Senado, donde será sustituido por Ignacio Cosidó, el exdirector general de la Policía, que fue uno de los fieles apoyos de Casado en las primarias.