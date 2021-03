Feijóo ensalza la política de igualdad del PPdeG frente a los "codazos" entre PSOE y Unidas Podemos con el feminismo

Defiende los actos y movilizaciones del 8M, pero siempre "cumpliendo las medidas sanitarias", e insiste en que Meirás debe evocar a Pardo Bazán

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha ensalzado las políticas a favor de la igualdad emprendidas por su partido en la Xunta en los últimos "30 años", desde la aprobación del primer plan de igualdad por parte del entonces gobierno de Manuel Fraga.

Además, ha cargado contra las dos fuerzas que componen el Ejecutivo central, PSOE y Unidas Podemos, por llevar un año de "lecciones diciendo que solo defienden las mujeres los que son de un partido". "O militas en el Partido Socialista o en Podemos o, si no, no defiendes los derechos de las mujeres, ¿hay un planteamiento más sectarista o más desigual?", ha lamentado el presidente gallego.

Es más, según ha denunciado, PSOE y Unidas Podemos se enfrentan por "ver quién es capaz de traer para sí la reivindicación feminista". "Un año, realmente, no trabajando por la igualdad, sino dándose codazos", ha resumido.

El presidente del PPdeG también ha criticado que el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero en el último año, fuese "más veces noticia por los escándalos" y por "las luchas internas" que por sus "políticas".

Todo ello lo ha manifestado Feijóo durante un acto de partido para conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer, que se ha celebrado en el Hotel Eurostars de San Lázaro, en Santiago, con la secretaria xeral de Igualdade de la Xunta, Susana López Abella, como presentadora. Al evento también han acudido miembros de su gobierno, como la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.

A modo de cierre, el líder de los populares gallegos ha abogado por "sumar" frente a la intención de aquellos que "apuestan por enfrentar a las mujeres". A renglón seguido, ha aprovechado para cargar contra las fuerzas políticas "que niegan" la desigualdad, el machismo y los asesinatos que este conlleva.

"Interpelar la necesidad de igualdad es una obligación de todos, y reconocer que aún tenemos problemas de desigualdades es un desafío de todos", ha proclamado a continuación.

18 AÑOS "TRABAJANDO" POR LA IGUALDAD

En esta coyuntura, Feijóo ha recordado los 12 años desde que accedió a la Presidencia de la Xunta, a los que ha sumado los cuatro años anteriores en la oposición y otros dos como conselleiro de Fraga. Así, ha reivindicado los 18 años en total que lleva "trabajando" por la igualdad y celebrando el Día de la Mujer.

Dicho esto, ha destacado los "siete planes de igualdad" impulsados por el Gobierno autonómico, después de que hace 30 años se aprobase el primero, que puso a Galicia en la vanguardia "de las regiones europeas", tal y como ha asegurado.

No en vano, ha ensalzado que "la casa del Partido Popular de Galicia" es "amplia", ya que a su formación no le interesa "a quién vota" cada persona. Eso sí, ha presumido de que, de acuerdo con estudios y encuestas, "parece ser que las mujeres votan más al PP que los hombres". "Y yo me alegro, porque gracias a ellas podemos estar gobernando Galicia", ha apostillado.

Para iniciar su cuarto mandato, Feijóo creó el pasado mes de septiembre la Consellería de Emprego e Igualdade, que recayó en María Jesús Lorenzana. En el acto de este sábado, el presidente ha erigido este departamento como "una aportación" del PP gallego a las políticas en igualdad del conjunto de España.

Ante un contexto de crisis económica y social como consecuencia de la pandemia, ha dicho que "lo lógico" era unir ambas ramas, porque "no hay igualdad sin empleo y no hay empleo sin actividad económica".

REIVINDICACIONES "CUMPLIENDO" LAS MEDIDAS SANITARIAS

Asimismo, Feijóo ha reservado parte de su intervención para mostrar su apoyo a la celebración de actos y manifestaciones por el 8M, siempre "con comportamiento cívico" y "cumpliendo todo" lo que dictan las autoridades sanitarias en el marco de la pandemia. "Estas reivindicaciones pueden ser visibles y prudentes. Claro que, cumpliendo las medidas sanitarias, las mujeres pueden decir y manifestar aquello que consideren oportuno", ha continuado.

En este punto, Feijóo no ha pasado por alto que en los últimos "días" y "semanas" se autorizaron múltiples movilizaciones en las que los participantes ni cumplían el distanciamiento ni tampoco llevaban mascarilla, como la marcha de colectivos negacionistas que tuvo lugar hace dos semanas en Santiago de Compostela.

Para el presidente de la Xunta y del PPdeG, los actos no pueden tener lugar "sin respetar el criterio sanitario", porque "la vida es lo fundamental y el principio básico de la igualdad".

De hecho, ha afeado que el pasado año las manifestaciones del 8M se autorizasen con "criterios puramente políticos que no tenían en cuenta requisitos de salud pública". "Ahora, que tenemos más información, yo pido que cualquier concentración o cualquier acto se celebre respetando al máximo las pautas sanitarias para preservar la vida, porque sin vida no hay igualdad", ha recalcado.

Precisamente, Feijóo ha mencionado la pandemia como demostración de que las mujeres "sufren más durante las crisis, sean económicas, sociales o sanitarias", porque buena parte de las labores de cuidados "siguen recayendo" en ellas.

"Sigue habiendo mucha discriminación de roles dentro de un domicilio", ha explicado, para evidenciar que "aún queda mucho por la igualdad real y efectiva" entre géneros.

MEIRÁS, DEDICADO AL "FEMINISMO INTELECTUAL" DE PARDO BAZÁN

El presidente de la Xunta también ha aprovechado su intervención en este acto de partido por el 8M para recordar que en mayo se cumplirá el centenario de la muerte de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán. "Una mujer excepcional, con una clarividencia 100 años antes de lo lógico, lo correcto", tal y como la ha descrito.

Feijóo ha destacado "su voz libre", porque "escribía lo que consideraba oportuno" y "no tenía miedo". Por eso, ha insistido en que el uso que se le dé al Pazo de Meirás debe ser "poliédrico" y parte de él girar en torno a la figura de Pardo Bazán y "reactivar ese feminismo intelectual".

El líder autonómico asegura estar "muy orgulloso" de pedir que este inmueble, recientemente recuperado para lo público de manos de los herederos de Franco, se dedique "al feminismo", porque "es más importante lo que hizo la propietaria del pazo que el inquilino".

"Se equivocarán los que quieran obstacultizar este objetivo. Se equivocarán también quienes quieren imponer visiones partidistas o ideológicas de su uso. El uso es poliédrico, ahí caben todos los usos. Pero, por favor, no puede ser menospreciar a una mujer que sin duda es un orgullo para los gallegos", ha zanjado.

ACTO CON CUATRO MUJERES PROTAGONISTAS

El evento del PPdeG para celebrar este 8M ha contado con cuatro mujeres protagonistas. La secretaria xeral de Igualdade de la Xunta, Susana López Abella, se ha encargado de presentarlas como personas "con vidas, con trayectorias y experiencias vitales diferentes" que "representan al conjunto de la sociedad".

En concreto, se trata de Candy Rodríguez, una veterinaria viguesa que fundó en Monforte (Lugo) la Finca el Carmen; la vicepresidenta de la Asociación Jóvenes Empresarios (AJE) de Vigo, Diana Lameiro; la presidenta de la Asociación de Palilleiras de Mos (Pontevedra), Montserrat Pereira; y la directora del proyecto 'Woman Emprende' de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Eva López.

A ellas ha agradecido Feijóo su presencia en este acto: "Escuchar vuestros testimonios es absolutamente muy gratificante, sobre todo en una sociedad que vive en un intenso ruido y en una enorme decadencia política".

En este contexto, ha apostado por "ir a las cosas medulares": "A hablar del trabajo, del empleo, del rural, de las aficiones de la gente, del interés por asociarse, por ir hacia adelante y por superar etapas oscuras y abrir claros en el horizonte".