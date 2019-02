Feijóo exige a Sánchez "rectificar" tras la "contundente" protesta y que "haga caso" a González y Guerra

Publicado 10/02/2019 15:53:51 CET

El presidente de la Xunta asegura que "no puede estar callado" ante una "mesa de negociación" en la que se negocian "cosas que afectan a Galicia"

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "rectifique" su política con Cataluña tras la "contundente" protesta en la madrileña Plaza de Colón y que permita a los ciudadanos que se pronuncien en las urnas. Además, ha afirmado que el presidente del Gobierno debería "hacer caso" a los veteranos socialistas Felipe González y Alfonso Guerra.

"Cuando un Gobierno tiene una manifestación como ésta y tiene una contundente respuesta en lo que ha de hacer, cualquier Gobierno democrático en un país debe rectificar", ha asegurado Feijóo, para añadir que el Gobierno "no es infalible" y "se ha equivocado profundamente".

Feijóo, que ha acompañado a Pablo Casado en esta convocatoria junto a otros 'barones' territoriales del PP', ha indicado que ahora Pedro Sánchez no puede sentarse a "negociar" con los independentistas, que "no quieren negociar sino imponer". Además, ha avisado que el Gobierno "no puede salirse de la Constitución", en la que "no está la autodeterminación".

"Con ese manual de conducta es posible seguir hablando y seguir construyendo. Si lo que quieren es romper ese manual de consulta, lo lógico es que diga a los ciudadanos qué opinan", ha aseverado, para defender una convocatoria anticipadas de elecciones generales.

En este sentido, Feijoo ha recalcado que Sánchez "no tiene autorización" para negociar en nombre de los españoles "las cosas que les afectan", como es "la unidad" de España y la "dignidad" del país". A su juicio, la figura del "mediador" ha sido la "chispa que ha provocado este incendio de indignidad" en Colón este domingo.

"LO IMPORTANTE ES NO JUGAR CON FUEGO"

Después de que el Gobierno diera por roto el diálogo con los independentistas el viernes, el presidente de la Xunta ha indicado que ahora hay que ver qué dice el Ejecutivo este lunes, tras la multitudinaria concentración de Madrid que han impulsado PP y Cs.

"Lo importante es no jugar con fuego y no dar la sensación de que un Gobierno autonómico está al mismo nivel que el Gobierno de la nación y no cuestionar la unidad de nuestro país ni salirse de los cauces constitucionales. Eso no lo ha hecho ningún presidente del Gobierno de España", ha advertido.

Dicho esto, Feijóo ha señalado que Sánchez "debería hacer caso" a Felipe González y Alfonso Guerra, "mucho más caso" que al independentismo catalán porque son dos socialistas que tienen "experiencia" y han tenido que negociar con el independentismo vasco y catalán, pero "nunca a costa de la unidad del país".

Al ser preguntado si se ha sentido incómodo con Vox, Falange o España 2000 en esta manifestación, Feijóo ha señalado que él ha acudido a manifestarse con el PP y ha añadido que "todos aquellos que defienden y aceptan la Constitución y la convivencia son bienvenidos" a esta convocatoria.

CRÍTICAS DESDE GALICIA POR SU PARTICIPACIÓN

Preguntado por las críticas que ha recibido desde la oposición de Galicia por adelantar el término de su viaje institucional a Estados Unidos para poder acudir a la protesta, Feijóo ha replicado que es "el representante ordinario del Estado en Galicia porque los gallegos así lo pidieron y así lo votaron".

Desde esta perspectiva, ha incidido en que como "representante ordinario del Estado en Galicia", no puede estar "en ningún caso callado ante una vulneración de las competencias del Estado y ante una falta de respeto a una parte del Estado, que es Galicia, en esa mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat".

"Se están negociando cosas que afectan a Galicia y en consecuencia mostramos nuestra clarísima repulsa, con sosiego y tranquilidad, y un planteamiento muy claro, que esa negociación no se puede producir y que ni este presidente ni el de ningún gobierno de España tiene legitimación para negociar algo innegociable, la soberanía de España", ha remarcado.

Feijóo ha incidido en que parece que Pedro Sánchez ya ha cambiado su mensaje, pero "no su voluntad, que es seguir de presidente del Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste", pero espera que comprenda, tras este domingo, "que la soberanía nacional de España no la puede negociar el presidente del Gobierno".

Ha concluido que no solo se han movilizado estos días miembros del PP sino también "dirigentes del PSOE, mucha gente de lo que se denomina izquierda y mucha gente del resto de espectro político" para decirle al presidente del Gobierno "que no tiene competencia para negociar la soberanía".