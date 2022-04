Feijóo incorpora a su Comité Ejecutivo al núcleo duro del PPdeG, con Calvo como presidente del Comité Electoral

Lleva a su Ejecutiva a Conde, Rueda y los presidentes provinciales de A Coruña, Lugo y Ourense en un momento sensible con la sucesión pendiente

El presidente de la Xunta y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, contará con los principales integrantes del núcleo duro del PP de Galicia en su Comité Ejecutivo, con el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, también vicepresidente del Parlamento autonómico, como presidente del Comité Electoral en Génova.

En un escenario en el que el partido está expectante y ya activada la cuenta atrás para la sucesión gallega, un momento sensible en el que cada gesto puede ser interpretable, Feijóo ha decidido que no solo Calvo --cuya experiencia de gestión ha ensalzado y que ya estaba en la dirección saliente de Pablo Casado-- forme parte de su Ejecutiva, sino también los otros tres presidentes provinciales.

Así, ha avanzado que también estará en su Ejecutiva el presidente provincial del PP de Ourense, Manuel Baltar; junto con el líder provincial del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, también vicepresidente primero de la Xunta; y la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia --una de las cinco vocales de designación del presidente--.

Vocal por designación del presidente lo será también el expresidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, a quien Feijóo considera y ha reconocido este mismo viernes como padre político.

Pero además, el jefe del Gobierno gallego ha situado al vicepresidente segundo y responsable económico de la Xunta, Francisco Conde, en su Comité Ejecutivo. Las áreas están pendientes de concretar, pero ambos vicepresidentes de la Xunta formarán parte de su Ejecutiva en Génova, a la espera de ver cómo se formaliza su relevo. El cuándo será "en unas semanas", puesto que Feijóo planea dimitir este mes.

DOS CONSELLEIRAS Y TELLADO EN LA JUNTA DIRECTIVA

La exministra Ana Pastor, vinculada a Pontevedra, también formará parte del Comité Ejecutivo; mientras que en la Junta Directiva el candidato del PP ha avanzado la presencia de dos conselleiras, la responsable de Política Social, Fabiola García; y la de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

Y al menos "circunstancialmente" --en palabras del de Os Peares-- estará también como miembro nato de esta Junta Miguel Tellado (al nivel del resto de presidentes autonómicos), el secretario general del PP gallego, que ha asumido las funciones de dirección del partido desde este viernes, cuando se ha hecho efectiva la renuncia de Feijóo como líder de la formación autonómica.

VÍNCULO "INDESTRUCTIBLE" CON GALICIA

El presidente de la Xunta --cargo que ya ha avanzado que dejará en las próximas semanas-- ha proclamado que tiene un vínculo "indestructible" con Galicia y, aunque "no es lo mejor para su familia", ha justificado que adopta la decisión de dar un salto para "servir" a su país "en el último cuarto del tiempo" de su vida política y lograr que su hijo crezca en el país que "quiere" para él.

En gallego, ha proclamado que si aspira a poder representar a los españoles en el PP es "gracias a Galicia y a los gallegos". "Desde que se lo pedí hasta ahora siempre me dieron la confianza. Nunca podré devolver tanto cariño", ha admitido, pero ha comprometido todo el esfuerzo para "pagar la deuda contraída".

Y ha defendido que estaba usando una de las lenguas cooficiales de España en el cónclave estatal de su formación porque "las lenguas no se combaten, se respetan". "Los idiomas no están para enfrentar, sino para unir. Es lo que nos diferencia de otros partidos. Por eso somos el partido del bilingüismo cordial, de la lengua común, que es el español y de las lenguas de España, que usamos para unir, no para dividir", ha aseverado.

REFUERZA EL PODER DE GALICIA, ANDALUCÍA Y MADRID

En clave estatal, ha apostado por la integración en su Comité Ejecutivo, donde habrá representantes de todas las autonomías, si bien refuerza el poder de Galicia, Andalucía y Madrid, que contarán con representantes de peso en este órgano del partido.

En su discurso ante los más de tres mil compromisarios del PP que asisten al XX Congreso Extraordinario del PP que se celebra en Sevilla, Feijóo ha asegurado que su propósito es "contar con mucha gente" y que seguirá "formando equipos" porque cree en el "trabajo común".

En el Comité Ejecutivo que le acompañará en esta nueva etapa figuran cargos que colaboraron estrechamente en los gobiernos de Mariano Rajoy en puestos de responsabilidad como es el caso de los exministros Ana Pastor y José Manuel García Margallo o la exdelegada del Gobierno en Cataluña Llanos de Luna.