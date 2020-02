Feijóo mantiene las listas del PPdeG abiertas a Cs y augura: si no "convergen" sus dirigentes, lo harán los votantes

Publicado 20/02/2020 15:15:46 CET

Ve "un acierto" haber desligado las negociaciones por territorios, tras el acuerdo alcanzado por los populares y la formación naranja en Euskadi

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en el mensaje de que las listas del PPdeG están abiertas a Ciudadanos (Cs) hasta que concluya el plazo para su registro, al tiempo que ha augurado que, si finalmente "no convergen" los dirigentes de ambas formaciones, sí lo harán "la mayoría de los votantes", dando a entender que también que la candidatura que él encabeza aglutinará ese apoyo en las urnas.

Tras el Consello de la Xunta, preguntado acerca de si ya hay algún nombre sobre la mesa para su posible integración en las candidaturas populares para el 5 de abril, Feijóo se ha remitido a la conversación que tuvo en la pasada jornada con Inés Arrimadas, "una conversación privada" y "directa" que ha agradecido que "se quedase en el ámbito privado".

"Si hay novedades, iremos informando en los próximos días", ha indicado Feijóo, antes de dar las gracias a Arrimadas por decir "no solo privadamente, sino también públicamente" que Cs quiere "que se mantenga el presidente actual y que repita la mayoría suficiente para gobernar", en referencia a él mismo, que opta a un cuarto mandato al frente del PPdeG.

En la línea de lo que ha venido manifestando en los últimos días, el presidente ha remarcado que, "si de lo que se trata es de redoblar la unidad, hay fórmulas" para hacerlo. En actos previos, ha reivindicado "el éxito" de la "fórmula del PPdeG" y ha insistido en que las puertas a que los dirigentes de Ciudadanos puedan integrarse están abiertas.

"NO MEZCLAR NEGOCIACIONES: UN ACIERTO"

Tras trascender en la pasada jornada el acuerdo para la coalición en País Vasco pese al no de Feijóo en Galicia, el presidente de la Xunta ha defendido que ha sido "un acierto" no mezclar las negociaciones en Euskadi con las de Galicia, o las que en el futuro se puedan tener en Cataluña. A modo de ejemplo, ha subrayado que en Galicia, por ejemplo, está el elemento diferencial de que él gobierna con "mayoría absoluta".

"Y en otros sitios no la hay", ha apostillado, convencido de que Arrimadas "entendió que eran cosas distintas".

SI CS ESTÁ DISPUESTO, SE VERÁN LAS CONDICIONES

"Nosotros tenemos las puertas abiertas hasta el 1 de marzo, que es cuando hay que entregar las listas a la junta electoral. Si Ciudadanos está dispuesto a valorar alguna posible incorporación, tendremos que ver en qué condiciones y cómo lo haríamos", ha señalado Feijóo, antes de añadir que, en el caso de alcanzar un acuerdo, se anunciaría.

Pero de no ser así, el presidente gallego ha dado por hecho que "PP y Cs convergerán". "Si no son dirigentes, sí la mayoría de votantes. Saben que hay una fórmula para que no gobierne el nacionalismo, el socialismo y el populismo", ha insistido, en relación al PPdeG.

"Lo de menos es qué persona con nombre y apellidos forma parte de las listas, lo de más es un proyecto compartido", ha zanjado.