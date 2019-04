Feijóo pide al Gobierno central que facilite el retorno de las familias emigradas en Venezuela que así lo deseen

Publicado 05/04/2019 12:45:32 CET

Santalices destaca el potencial como "red de proyección para Galicia para España" de la emigración, que recibe la Medalla de la Cámara

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno central que establezca un "procedimiento específico" que facilite el regreso de las familias emigradas en Venezuela que quieran regresar a España y Galicia.

"Reclamamos que se faciliten todos los trámites para regresar, que no se utilicen los mecanismos normales para supuestos excepcionales, que las parejas mixtas o con hijos que no tengan nacionalidad encuentren permisos de residencia, que la dificultad para la homologación de los títulos sea solucionada a través de procedimientos específicos", ha manifestado el máximo mandatario autonómico este viernes en la reunión de la comisión delegada del Consejo de Comunidades Gallegas.

En este escenario, Feijóo también ha considerado necesario que las administraciones públicas locales, provinciales y autonómicas tengan "muy en cuenta" que el acceso a la vivienda es la "tarjeta de entrada y de bienvenida" que se le debe a cualquier familia retornada de Venezuela que no pueda pagar o sufragar una vivienda en Galicia como consecuencia de que su patrimonio quedó disminuido o extinguido.

Además, ha apostado por reforzar la Fundación España Salud para aumentar el número de beneficiarios que puedan contar con cobertura sociosanitaria y para atender sus necesidades básicas a través de las tarjetas de alimentos.

Feijóo ha hecho estas reivindicaciones durante la inauguración de la reunión extraordinaria de la comisión delegada del Consejo de Comunidades Gallegas que este viernes se ha reunido en la Cámara gallega, un día antes de recibir la Medalla del Parlamento de Galicia.

"EMBAJADORES DEL XACOBEO 2012"

En este encuentro, el titular de la Xunta ha pedido a los gallegos del exterior que sean "embajadores" de uno de los eventos más importantes de la década que viene, el Xacobeo 2012. "El reto convoca a la Galicia de aquí, pero también a la Galicia de todos los países que representáis", ha destacado.

A lo largo de la reunión, Feijóo ha recordado que los gallegos del exterior ejercieron siempre una "galleguidad activa", enseñando su cultura por el mundo. "Prestigiaron el nombre de Galicia, emprendieron y triunfaron y siempre demostraron su preocupación por lo que ocurría en su tierra de origen", ha señalado.

Asimismo, el responsable del Ejecutivo gallego ha asegurado que las comunidades de gallegos en el exterior son "la mejor prueba para desmentir falsos argumentos que nacen en algunos lugares de España y Europea; un gran monumento a la convivencia".

"Las identidades suman, no restan. Así lo demostráis todos vosotros", ha afirmado para precisar que los 150 centros gallegos en el mundo --as 150 casas de Galicia-- no solo llegaron por todos los lugares la historia gallega, la cultura y la lengua, sino también los valores, la tolerancia, convivencia y unión.

"RED DE PROTECCIÓN"

El acto ha sido abierto por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, quien ha destacado que, "más allá de las formalidades de la insustituible diplomacia oficial", la emigración gallega "conforma una fabulosa red de protección para Galicia y España".

Santalices ha considera que la "ejemplaridad, honestidad, seriedad y buen hacer personal y profesional que caracteriza el comportamiento de los integrantes de las diferentes colectividades gallegas" refuerza su capacidad de proyección. Al tiempo, ha recordado la "posibilidad de intercambio económico y cultural de la mano de las empresas, instituciones y entidades que cuentan con gallegos en sus estructuras".

El titular del Legislativo gallego ha agradecido a la comisión delegada del Consejo de Comunidades Gallegas que eligieran la Cámara como sede para la reunión de este viernes. "El Parlamento de Galicia es la casa de todos los gallegos, también de los gallegos de la emigración y sus representantes, a los que recibimos con los brazos abiertos", ha apuntado.

MEDALLA DEL PARLAMENTO

Los 14 centros y entidades que integran esta comisión delegada del Consejo de Comunidades Gallegas recibirán este sábado la Medalla del Parlamento de Galicia, como "legítimos representantes del conjunto de la emigración gallega de todos los tiempos".

Esta comisión es un órgano que asume las funciones del Pleno del Consejo Gallego de Comunidades cuando este no esté reunido (se reúne cada tres años). Precisamente, este consejo es el órgano colegiado de representación y de participación de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia y desempeña funciones consultivas y de asesoramiento a la administración autonómica en materia de emigración y galleguidad.