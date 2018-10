Feijóo pone deberes a todos sus conselleiros y ensalza la "estabilidad" de la Xunta frente a "pactos de minorías"

Actualizado 27/09/2018 15:15:34 CET

Seis conselleiros juran su cargo ante el presidente, quien bromea con que el "máster" de su Gobierno exige estar presente "en todos los momentos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los conselleiros del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo --las nuevas caras y quienes siguen-- han recibido este jueves encargos para la segunda mitad de la legislatura en una toma de posesión en la que el presidente gallego ha ensalzado la "estabilidad y competencia" de la Xunta frente a los pactos "diseñados en un despacho" por "un conjunto de minorías", en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Pazo de Raxoi albergó un acto en el que seis conselleiros, tres nuevos y otros tantos que se estrenan en sus competencias, han jurado su cargo bajo la atenta mirada del presidente y de numerosas autoridades, encabezadas por el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, además de familiares.

Hubo momentos emotivos, como las lágrimas de Rosa Quintana, la emoción de Fabiola García cuando su antecesor, José Manuel Rey Varela reconocía su labor, o cuando el hijo de ésta, nueva conselleira de Política Social, de menos de dos años, exclamó "mamá" desde el fondo de la sala al escuchar su voz.

Antes de presidir la primera reunión del nuevo Consello de la Xunta, Feijóo ha explicado las claves de la remodelación y ha recordado que dos años atrás Galicia "expresó en las urnas" el rumbo que "quería seguir", con un Gobierno "estable" y fiel al programa "refrendado" por las urnas.

"Pidieron un Gobierno que gobernase, algo que tristemente se hizo extraordinario; y que lo hiciese desde el primer al último día", ha subrayado, al tiempo que ha defendido que, si bien en este camino hubo "errores", está convencido de que los "aciertos" fueron "más" numerosos.

"Este Gobierno no nació hipotecado, no depende de ningún interés distinto al de sus ciudadanos y no está diseñado en un despacho por un conjunto de minorías. Solo se debe a los gallegos. Ellos nos encargaron una responsabilidad y nos exigen que estemos a la altura. No rendimos cuentas ante nadie que no sea el pueblo gallego", ha proclamado.

LOS CONSELLEIROS "NO SON JEFES DE NADIE"

Como hizo en las últimas semanas, con la "estabilidad" por bandera, se ha reafirmado en que no hubiera cambiado ningún miembro de su Ejecutivo de no ser por que José Manuel Rey Varela y Beatriz Mato le "pidieron" salir para poder pelear en las municipales de 2019 por las Alcaldías de Ferrol y A Coruña.

"Si por mi fuera, lo dije y me reafirmo, no cambiaría a ninguno de estos profesionales leales y comprometidos", ha insistido Feijóo, antes de advertir que, en todo caso, Galicia "no deja de avanzar" y exige un Ejecutivo preparado "para los retos del futuro". Por ello, ha subrayado que nombra un nuevo Gobierno que trabajará "pensando no solo en los gallegos de hoy, sino en las próximas generaciones".

En este punto, ha garantizado que "el nivel de exigencia" para los miembros de su gabinete será "el mismo" que impuso desde que en 2009 tomó las riendas de la Xunta y ha lanzado una advertencia a su equipo: "Ser conselleiro no es ser jefe de nadie, sino empleado y servidor de todos y cada uno de los gallegos".

"El lema que asumí en 2016, 'Galicia, Galicia, Galicia', mantiene toda su vigencia", ha proclamado Feijóo, tras la intervención de los seis conselleiros que juraron su cargo.

EL "MÁSTER" DE FEIJÓO

También Rey Varela y Mato, que dejan sus carteras autonómicas para competir por las Alcaldías de Ferrol y A Coruña, han pronunciado sendos discursos de despedida y, entre palabras de agradecimiento, se han comprometido a seguir dando lo mejor de sí en sus respectivas ciudades.

En concreto, Mato ensalzó la figura política de Feijóo --el "mejor" político en activo en España-- e identificó haber estado en su Gobierno con una experiencia mejor que "hacer un máster", una mención que posteriormente aprovechó el presidente gallego, quien ha bromeado con que "el máster" de su Gobierno exige "asistir todos los días, en todos los momentos".

"No hay fines de semana, ni sábados y domingos", ha apostillado Feijóo, para quien Mato no escatimó en elogios. Asimismo, la ya exconselleira se ha referido como éxito clave del Ejecutivo haberse convertido en un grupo de "amigos" que han podido trabajar juntos "para servir a Galicia".

DEBERES PARA TODOS, CON EL FOCO EN EL XACOBEO

Todos los miembros del Ejecutivo han recibido encomiendas del mandatario autonómico, con el foco situado especialmente en el Xacobeo del año 2021. A Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Turismo, le ha trasladado que debe trabajar "con el objetivo de hacer el mejor Año Santo de la historia".

Román Rodríguez, por su parte, se ha comprometido a ello y ha dado las gracias al presidente, de quien admite haber recibido "alguna bronca muy positiva", por la "confianza" que deposita en él. Ante su sucesora en Educación, la profesora Carmen Pomar, ha apelado a trabajar en una educación que potencie "la igualdad de oportunidades", ya que lo contrario sería "muy elitista" e impediría "avanzar al conjunto de la sociedad".

En relación a los departamentos que dirigirán Ángeles Vázquez (Medio Ambiente, Territorio e Vivenda) y Ethel Vázquez (Infraestruturas e Mobilidade), Feijóo ha incidido en la importancia de aunar estas competencias.

Antes de Ethel Vázquez, quien también dijo unas breves palabras, Ángeles Vázquez se ha despedido de la cartera de Medio Rural con un reconocimiento a quienes combaten los fuegos en Galicia. Ahora, ha augurado que habrá "cambios" positivos cuando su sucesor, José González, implemente las medidas aprobadas en la Cámara en la comisión activada tras la ola de incendios de octubre del año pasado.

De José González, precisamente, Feijóo ha destacado su "rigor y capacidad de diálogo", así como su papel en dicha comisión parlamentaria, mientras que el ya exparlamentario ha dado las gracias al Grupo Popular y ha garantizado que "todo su compromiso y dedicación" se destinarán a intentar que la población siga ligada al medio rural.

LÍNEA CONTINUISTA

A la nueva conselleira de Educación, Carmen Pomar, el presidente le ha encargado continuar con la labor iniciada por Román Rodríguez y "reforzar la apuesta por la educación pública". Pomar ha recordado que lleva años trabajando en la universidad "de forma centrífuga hacia la sociedad", un camino en el que ha prometido seguir.

De Política Social, como hizo antes con Beatriz Mato, el jefe del Ejecutivo ha elogiado la labor de Rey Varela, quien deja el listón "muy alto", pero ha manifestado su "confianza" en que Fabiola García será capaz de cumplir con el objetivo de "seguir construyendo una Galicia mejor para nacer, para conciliar y para envejecer".

"Apostamos por una mujer joven, con sensibilidad y capacidad de escuchar, que ayudó a Rey Varela a no fallar", ha sentenciado. Ésta ha agradecido la "confianza sin ningún tipo de prejuicios" de Feijóo, y se ha comprometido a responder "con todo su esfuerzo". Entre otras líneas, ha avanzado que apostará por la conciliación y por combatir el problema demográfico: "Seguiremos apoyando a quienes deciden ser madres y padres con todo lo que hay a nuestro alcance".

Para el resto de las Consellerías no han faltado los deberes. Así, el mandatario gallego ha subrayado que el vicepresidente Alfonso Rueda seguirá a cargo de la coordinación del nuevo gabinete y de su relación con las demás administraciones; Valeriano Martínez gestionará Facenda y se centrará en unos presupuestos que "cada vez son más expansivos", y Francisco Conde seguirá luchando por "un crecimiento económico sostenible" en Economía.

Mientras, al titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, le ha encargado construir una sanidad púbilca "más próxima y eficaz", con "mejores condiciones laborales" para los trabajadores del Sergas; y a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, seguir comprometida con un sector que es "líder" en Galicia, con retos como la política pesquera común o el 'Brexit'.