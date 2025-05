Feijóo promete un equipo "con todos" y presenta al PP del "rearme moral": "Daré un gobierno decente a España"

Garantiza desde Galicia que el congreso será "punto de inflexión" y no "de trámite": "Reconoceréis al Feijóo de las grandes victorias"

O PINO (A CORUÑA), 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha regresado a Galicia a las puertas del congreso que el partido celebrará en julio para prometer que la cita orgánica no será "de trámite", sino "un punto de inflexión" que le permitirá articular un equipo "con todos" para evidenciar que el cambio "merece la pena", así como "abrir un tiempo nuevo" y cumplir su meta última: dar "un gobierno decente a España".

Como un día pidió "permiso" para abandonar Galicia y optar a liderar el PP estatal, Feijóo ha vuelto "a casa" para participar, una vez más, en la 'romería popular' de O Pino (A Coruña), acompañado del líder del PPdeG y su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente del PP provincial de A Coruña, Diego Calvo, y otros cargos del partido. A la "fiesta" popular se han sumado más de 4.000 afiliados y simpatizantes.

Entre aplausos de los suyos, Feijóo ha vuelto a pedir un metafórico "permiso" al considerar que su "deber" es volver a presentarse para dirigir el PP estatal. "Y vengo aquí, a Galicia, a decir que quiero seguir siendo presidente del PP", ha segerado, antes de garantizar que el "cambio" del cónclave irá "más allá de nombres".

"Esto va de cambiar el rumbo del país, de pasar página de tanta degradación, de poner la política por encima de cualquier interés personal y de decirle a España que estamos dispuestos a gobernar con sentido común, compromiso, con la gente y con la honestidad", ha proclamado.

"¡Feijóo, confiamos en ti, hombre!", ha clamado uno de los afiliados más habituales en los actos de Feijóo y del PP de A Coruña, a quien el líder del PP ha respondido con un "gracias, Toñito", mientras dibujaba al partido que aspira a optimizar: el que propicie una política para "servir" y el "rearme moral" del país.

No en vano, ha advertido que resulta imprescindible "volver" a la política de la "ética y la moral". "Hay que volver a decirle a la gente, que el que meta la mano en la caja se tiene que ir a la calle", ha ejemplificado, antes de lamentar que hoy España "no tiene nada de eso, porque tiene un Gobierno sin palabra, sin principios y sin rumbo".

"España hoy no tiene un Gobierno que sirva a los españoles, los gobiernos tienen que aprobar presupuestos, impulsar leyes y resolver problemas. Hoy el Gobierno de España tiene más imputados que ministros y por eso están todos los días defendiendo con uñas y dientes lo indefendible. Solo tratan de pasar el tiempo y solo les preocupan dos cosas: las exigencias del separatismo y los sumarios judiciales que cada día golpean la conciencia de los españoles", ha reflexionado.

A renglón seguido, se ha quejado de que el Ejecutivo central ya "no soluciona ningún problema". "¿Sabéis por qué? Porque el principal problema de todos los españoles es el Gobierno de España", ha sentenciado, antes de insistir en que un país no pude tener un Gobierno "solo pendiente de cuántos familiares del presidente son llamados a declarar o qué nuevo delito se le imputa a un alto cargo".

Tampoco, ha agregado, por "el siguiente informe de la Guardia Civil" que se ha ce público. Por ello, ha lanzado un aviso: "¡Ya basta! Hay millones de españoles que merecen un Gobierno que sea decente, porque la inmensa mayoría de españoles es un pueblo decente y quiere un Gobierno decente". "¡Y yo le voy a dar un Gobierno decente!", ha prometido.

"ABRIR UN TIEMPO NUEVO", NO "GOBERNAR POR DESGASTE DEL PSOE"

El jefe de filas del PP ha insistido en que el Ejecutivo de Sánchez ha "vaciado la nevera de los españoles y ha llenado el bolsillo de los corruptos", antes de augurar que solo puede ofrecer para el futuro "más de lo mismo". Por ello, convencido de que "la gente lo que quiere es un nuevo Gobierno y un nuevo momento político", ha prometido "decencia" frente a "decadencia".

Así, ha defendido que los ciudadanos se preguntan si se pueden hacer las cosas "de otra forma", si España puede tener "un presidente y unos ministros honestos". La respuesta, ha continuado, es "rotundamente sí". Por ello, frente a la "división" y al "búnker" que, a su juicio, ha construido el Gobierno, con Sánchez al frente, Feijóo ha propuesto "abrirse".

"Mientras ellos desesperan, os propongo abrir una etapa de ilusión. Están muy nerviosos, pero mirad, cuanto más tensan la mandíbula, más vamos a sonreír en el futuro", ha esgrimido, antes de garantizar que, en todo caso, el objetivo no es "un simple relevo de caras". "No vamos a gobernar porque ahora toque al PP, vamos a abrir un tiempo nuevo en España", ha sentenciado.

"No queremos gobernar por el desgaste del PSOE, queremos gobernar porque tenemos una forma distinta de hacerlo y lo vamos a demostrar. Entre todos, vamos a derribar democráticamente el muro de la división", ha añadido, antes de afear a Sánchez y a los suyos que empezasen por "dividir izquierdas y derechas", antes de enfrentar "a todos contra todos". "A las mujeres con los hombres, a los propietarios, con los inquilinos", ha ejemplificado.

En la 'carballeira' de A Magdalena, Feijóo ha tirado de recuerdos para rememorar una cita en el mismo lugar seis años atrás, tras obtener "unos muy malos resultados" en unas elecciones generales. "Habíamos obtenido poco más de 4 millones de votos. Aquel día os dije que el PP era capaz de conseguir 10 millones. Hoy somos el primer partido de España y tenemos 8 millones. No es suficiente, pero me reitero: vamos a conseguir 10 millones de votos. Y vamos a gobernar", ha prometido.

IDEOLOGÍA "MARCADA", PERO NO "EXCLUYENTE"

En su intervención, Feijóo ha reivindicado el PP como un partido "con unos principios y una ideología marcada", pero también una formación que no es "excluyente" y que tiene "un carácter abierto". Un partido, ha dicho, que quiere que los españoles "se den la mano y caminen juntos", y que quiere que el congreso del PP sirva "para alumbrar un futuro" frente al Gobierno "del apagón".

"Por eso le decimos a la gente: se acabó el apagón, se acabó la oscuridad. Volvamos otra vez a darle claridad a nuestro país, metas concretas, un proyecto realizable y un gobierno sólido", ha apelado antes de citar sus tres principios "básicos": "Más España y menos separatismo, más libertad y menos imposiciones, y más prosperidad y menos intervencionismo".

DE LA AUDITORÍA A LAS REFORMAS: REITERA SUS COMPROMISOS

Finalmente, Feijóo también se ha comprometido a que España "sabrá con claridad" qué espera y "quiere" de los populares, a "escuchar a todos y luego decidir a conciencia" y a que, "nadie, ni nada, ni de dentro ni de fuera", va a "amargar la ilusión" de un país que quiere "recuperarla" porque aspira a dejar atrás la "decadencia" que representa, ha dicho, el Gobierno que dirige Pedro Sánchez.

"Haremos un equipo en el partido con todos y, sobre todo, haremos un equipo con todos los españoles, esta decadencia acabará donde tiene que acabar, donde diga la justicia y, sobre todo, en la oposición", ha proclamado, antes de retomar algunos de los compromisos que ya había anticipado esta semana si logra gobernar, como el impulso de una auditoría, la rebaja de impuestos y hacer "las reformas que España necesita" como, ha dicho, en su día hizo en Galicia.

"Me comprometo a que todos los españoles sepan dónde está su dinero, pagaréis menos y recibiréis mejores servicios públicos; me comprometo a que habrá independencia judicial y a que mi partido esté a disposición de España, no al revés; a que los jóvenes vuelvan a querer comerse el mundo y no vivir en un piso de alquiler y compartido; a que las viviendas sean de los propietarios y no de los okupas. A que las leyes sean igual para todos. Y yo, cuando me comprometo, cumplo", ha zanjado.

Lo hizo, tras garantizar, desde Galicia, donde sumó cuatro mayorías absolutas consecutivas: "Reconoceréis al Feijóo de las grandes victorias".