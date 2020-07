Feijóo remarca que votar será seguro: "Ir a un colegio electoral el domingo es lo mismo que ir a una farmacia"

Insiste en que hay compradores interesados en Alcoa, cuyo futuro está en el foco de la campaña, si es viable

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este lunes en el mensaje de movilización y ha remarcado que los colegios electorales en la comunidad son seguros. Para reafirmar la idea, ha tirado de una "comparación" que ya hizo en la pasada jornada en un acto en Santiago Esteban González Pons: "Ir a un colegio" el 12J "es lo mismo que ir a una farmacia".

"Están supervisados, hay higiene y limpieza", ha asegurado, en un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, en el que también salió a colación el futuro de la fábrica de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo), y en el que Feijóo ha vuelto a insistir en que su postura es que el Gobierno debería garantizar una tarifa energética "viable".

Si "no" da esta respuesta, el candidato popular ha recordado que él ya avanzó que estaría de acuerdo con una intervención transitoria de la compañía hasta que se den las condiciones para que esta pueda volver al mercado. Y es que, como en los últimos días, ha insistido en que habría compradores interesados si se da una tarifa energética competitiva.

"O a Clemente González u a otro le puede interesar esta fábrica. Clemente es gallego y le tira ayudar a su tierra", ha dicho Feijóo, en alusión al interés --del que ya se han hecho eco algunos medios de comunicación-- que el presidente del primer grupo privado del aluminio, Alibérico, podría tener en la factoría.

LLAMADA A NO CONFIARSE

En la última jornada en la que pueden publicarse encuestas, el candidato popular ha puesto como 'tuit' fijado en su perfil de la red social un vídeo en el que los populares animan a no "confiarse", un mensaje que le ha acompañado de forma reiterada en los últimos mítines.

En él aparece un hombre subido en una escalera y limpiando un canalón que se cae por no sujetar la escalera. "No lo des por hecho", insta el vídeo, del que hay otra versión --que también se ha movido en el perfil de Feijóo y en el de otros populares-- en el que los ocupantes de un vehículo se confían y no echan gasolina, y acaban empujando el coche.