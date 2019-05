Feijóo, sobre si quiere dirigir el PP nacional: "Soy presidente del PP de Galicia, estoy donde quiero estar"

Publicado 09/05/2019 17:58:49 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a insistir en que es el presidente del PP de Galicia y que "está donde quiere estar" y "donde le pusieron los gallegos" después de ser preguntado de nuevo sobre si tiene la intención de dirigir su partido a nivel nacional.

Así ha respondido sobre sus futuras aspiraciones políticas, horas después de una entrevista en Onda Cero en la que fue cuestionado sobre si descartaba presidir el PP ser candidato a La Moncloa. "Yo creo que sí, esto no es un depende", replicó.

Tras esto, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal con su Ejecutivo, se ha querido remitir a esta entrevista, en la que, según sus palabras, dio una "respuesta clara".

"Si me desvío de esa frase puede haber algún comentario. Pero me conocen ustedes, saben lo que opino. (...) No hay ninguna novedad al respecto. Al contrario: el PP tiene la oportunidad de superar estos resultados de las elecciones generales y esto pasa por un requisito, un PP unido".

Después de que en los últimos días, en vista de la histórica caída de los populares en los comicios del 28 de abril, Feijóo apelase a recuperar un modelo "centrista" tras los "errores de estrategia" cometidos en la campaña, este jueves se ha señalado a sí mismo como "primer responsable" de los resultados de las generales en Galicia, donde el PSdeG se convirtió en primera fuerza por primera vez.

"Lo que hay que hacer es autocrítica. Todos los dirigentes del PP, cada uno en su responsabilidad: el presidente local en un municipio, el presidente autonómico en cada Comunidad Autónoma y el presidente nacional como conjunto de todos los demás", ha explicado, al tiempo que ha rechazado hacer críticas a "terceros".