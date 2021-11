Feijóo vería "muy sorprendente" que Ayuso no aspire a liderar el PP en Madrid y previene contra "el ruido"

Recuerda que el congreso "aún no está convocado" y considera que "lo inteligente" sería actuar con sosiego y rebajar la tensión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves, tras ser preguntado acerca de si ve legítimo que su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, opte a liderar el partido en la Comunidad, que lo que sería "muy sorprendente" es que no aspirase a hacerlo y ha argumentado que lo "habitual" en el PP de España es que los presidentes autonómicos dirijan el partido en sus territorios.

En todo caso, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, Feijóo ha recordado que el congreso no está convocado y ha apelado al sosiego y a rebajar la tensión en el marco de la 'batalla' interna activada entre la presidenta madrileña y la dirección de Génova. "El ruido no beneficia a nadie y mucho menos a los que lo generan. El ruido no beneficia al partido y me gustaría no participar de él", ha avisado.

"Sería bueno bajar el ruido y pensar que la única alternativa al Gobierno actual es la del PP, muy especialmente en la Comunidad de Madrid y otras", ha aconsejado, convencido de que "lo inteligente" es esperar a la convocatoria del cónclave, para que se participe en el mismo "con normalidad democrática" y que gane "la mejor" candidatura.

Posteriormente, a Feijóo se le ha preguntado con quién se alinea entre su jefe de filas, Pablo Casado, y la presidenta Ayuso, a lo que ha respondido que hay "grandes políticos en la Comunidad de Madrid", tanto la mandataria autonómica como el regidor de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Y en relación a si ve legítimo que Ayuso se presente, el dirigente gallego, quien ya en su día afirmó que era "normal" que Ayuso quisiera optar a ser la presidenta del PP de Madrid, se ha reafirmado en que no ha "cambiado de opinión" al respecto.

"HAY DEMASIADO RUIDO"

"Lo que sería muy sorprendente es que la presidenta de la Comunidad no quisiera presidir el partido en Madrid. Eso sería muy sorpendente. (...) Cuestión distinta es que el congreso estaba convocado para los primeros trimestres del año y entiendo que el partido querrá mantener la fecha", ha añadido, antes de insistir en que "hay demasiado ruido".

Al hilo de esta afirmación, ha agregado que el "ruido" no interesa "a nadie", sobre todo de cara al congreso madrileño. "Dejemos que las cosas se sosieguen, se convoque y los compañeros de Madrid digan quién quieren que dirija el partido", ha recalcado.

"Me sorprendería que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que no quiere presidir el partido en Madrid. Lo habitual es que en el PP de España los presidentes autonómicos presidan sus partidos en sus comunidades. Claro que para eso hay que ganar el congreso", ha zanjado.