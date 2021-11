Felipe González previene contra "autoritarismos" y la "vulneración de las reglas del juego" de la democracia

El expresidente Chileno Ricardo Lagos señala que con la pandemia "se ha demostrado la carencia" de las instituciones internacionales

El expresidente del Gobierno Felipe González ha advertido de los "autoritarismos rampantes" y "tiranías" de cualquier color político, que "rompen las reglas del juego" de la democracia y las normas de convivencia "si se encuentran con instituciones no suficientemente poderosas".

El exmandatario ha incidido en la necesidad de actuar en los límites de la ley para garantizar "la libertad" durante una mesa redonda en el marco del foro 'El mundo en pandemia', organizado por la Fundación Círculo de Montevideo.

En la primera mesa redonda, titulada 'Nuevos y viejos enemigos de la democracia', también han participado el expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, el expresidente chileno Ricardo Lagos, el empresario mexicano Carlos Slim y el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Este foro ha recibido en las últimas horas las críticas de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien rechazó acudir por apenas incluir mujeres entre los intervinientes. La única que figura en el programa es la secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la costarricense Rebeca Grynspan.

Felipe González ha sido el primero en intervenir en este debate para alertar contra los ciudadanos que creen que "su libertad consiste en traspasar los límites o en vulnerar la ley", lo que provoca que la convivencia se "deshaga". "Parecería un diagnóstico de hoy", ha reflexionado.

En este contexto, ha criticado a aquellos que culpan a la democracia de los "fallos del ejercicio del poder" en crisis como la que deja la covid-19. "Si la culpa la tiene la democracia, busquemos un salvador en forma de caudillo que acumule todos los poderes y que rompa esta ineficiencia", ha explicado, poniéndolo en boca de estas personas.

"SALVADORES DE LA PATRIA"

Así, González ha censurado que surjan "pulsiones autoritarias" y "tantos salvadores de la patria", lo que amenaza "los fundamentos de ese edificio de la convivencia", como son la Constitución y el ordenamiento jurídico, que "se pueden ir resquebrajando".

Por eso mismo, ha llamado a estar vigilantes porque "la vulneración de las reglas del juego no parece tan importante hasta que los cimientos del edificio están suficientemente resquebrajados" como para "venirse abajo".

En esta coyuntura, el expresidente del Gobierno ha pedido que todos los cambios en los fundamentos del marco del Estado de derecho se "adapten a los nuevos tiempos" pero "respetando las reglas que uno establece para sí mismo y para la convivencia ordenada".

REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Pero más allá de esos "cimientos", Felipe González también ha incidido en cuidar "lo que se ve en la superficie", que son "fundamentos económicos y sociales" como la redistribución de la riqueza.

Precisamente, ha demandado un sistema de redistribución que no provoque "más ausencia en la oferta de trabajo" con prestaciones de desempleo que hagan que a las personas "no les merece la pena" pasar de cobrar esta prestación a un puesto laboral "que no le retribuye".

RICARDO LAGOS

El segundo en intervenir en esta mesa redonda ha sido el expresidende Chile Ricardo Lagos, quien ha reflexionado sobre los avances digitales y los cambios institucionales que vienen aparejados de esta revolución, como ocurrió con la industrial, que "implicó que el ser humano tomase los recursos del planeta como infinitos". "Antes era un tema que no nos preocupaba y ahora parece que sí", ha dicho al respecto.

De hecho, Lagos ha abordado la sociedad actual desde el punto de vista de las "tres crisis" que afrontó la humanidad en lo que va de siglo XXI: los atentados del 11-S, la crisis financiera del 2008 y la de la covid, "la mayor de todas".

Y es precisamente con esta última cuando "se ha demostrado la carencia" de las instituciones internacionales para abordar este problema de manera global.