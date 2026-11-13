Felipe VI visitará este jueves en Ferrol el Tercio del Norte y los polvorines de Mougá

Archivo - El Rey Felpe VI visita el Arsenal MIlitar de Ferrol, a 20 de febrero de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

FERROL, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI visitará el próximo jueves, día 19, en Ferrol el Tercio del Norte de Infantería de Marina y los polvorines de Mougá.

De esta forma, el Rey se desplazará al cuartel de Nuestra Señora de los Dolores y recorrerá las instalaciones militares con las que cuenta la Armada en este municipio coruñés.

Esta será la primera visita de Felipe VI a Ferrol en 2026. Su último desplazamiento a la ciudad tuvo lugar en febrero de 2025, cuando visitó el Arsenal Militar, donde conoció el proyecto 'Abrir Ferrol al Mar' y los simuladores de las fragatas F-110 en las instalaciones de Navantia.