Formoso (PSdeG) exige a la Xunta ayudas para hacer frente a la sequía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha subrayado que la Xunta "tiene que ejercer sus competencias", por lo que le ha instado a habilitar "líneas de ayuda" para hacer frente a la situación de sequía que afecta a varios ayuntamientos.

"No puede ser que ante todos los problemas y dramas que están acaeciendo en el territorio gallego la culpa sea siempre de terceros", ha advertido González Formoso, en declaraciones a los medios de comunicación en Sober (Lugo).

Así, ha enumerado que, según la Xunta, "cuando hay incendios, la culpa es de los ayuntamientos, que no contratan brigadas; cuando no hay socorristas en 78 ayuntamientos, cientos de arenales, la culpa es de los ayuntamientos, que no pagan lo suficiente" y "cuando hay sequía, la culpa es de los ayuntamientos, que no hacen bien los abastecimientos".

A juicio del líder de los socialistas, el Gobierno gallego "tiene que vivir en la realidad y no en una realidad paralela y por tanto tiene que ejercer sus competencias".

OBRAS DE URGENCIA

En este sentido, le ha reprochado que recaude impuestos pero "cuando vienen mal dadas" opta por "decir que no tiene competencias" cuando, ha insistido, las tiene.

Así, ha asumido que el hecho de que haya sequía "no es culpa de Alfonso Rueda, ni del Gobierno de Galicia, ni del de España", pero ha resaltado que "quien tiene capacidad para hacer frente a las infraestructuras de reconexión, de abastecimiento, de búsqueda y de captación de agua de forma urgente es la Xunta".

De ahí que pida a la Xunta y al Estado "en el ámbito de la confederación hidrográfica" para que habiliten líneas de ayuda "que permitan a ayuntamientos, a los particulares, a las comunidades de regantes y a las propias empresas hacer obras de urgencia".