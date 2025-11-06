Un fuego en el horno de un piso de Santiago moviliza a los servicios de emergencias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conato causado en el horno de una vivienda ubicada en el centro de Santiago ha movilizado pasadas las 14.00 horas de la tarde a los servicios de emergencias.

Según ha confirmado el 112 Galicia a Europa Press, el primer avisó se produjo a las 14.05 horas, alertando del fuego en el horno de una vivienda del séptimo piso del número 22 de la calle Santiago de Chile.

En concreto, el fuego se inició debido a que la comida comenzó a arder, seguida de las gomas, lo que terminó causando la ruptura de la puerta del electrodoméstico.

Allí se trasladaron la Policía Local, la Policía Nacional, los bomberos de Santiago y una ambulancia. Tal y como señala el 112, no tienen constancia de ninguna persona herida.

En este contexto, han ampliado los bomberos municipales a Europa Press, se desplazaron cuatro efectivos al lugar de los hechos. A diferencia de este pasado miércoles, en el que solicitaron refuerzo a los bomberos del Ayuntamiento de Brión por un incendio en otra vivienda, no fue necesario pedir apoyo externo.