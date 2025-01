Galicia acumula más de 180 incidencias por el temporal y esta tarde activa la alerta roja en litoral norte

Continúa activado el Plan Inungal, trenes suspendidos, vuelos afectados y el transporte de ría cancelado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Herminia' sigue dejando incidencias en Galicia, que en la jornada de este domingo registró 187, vientos de más de 160 kilómetros por hora y problemas en el transporte.

Según ha informado el 112 Galicia, los incidentes contabilizados no representaron una situación grave para los personas, pero destaca que en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) voló una marquesina de unos tres metros e impactó contra un vehículo. Del suceso no hubo que lamentar heridos.

En Pol (Lugo), en la LU-750 un vehículo colisionó contra un árbol que obstaculizaba la circulación por completo y el suceso se saldó sin heridos.

De esta forma, en donde más actuaciones se registraron fue en la provincia de A Coruña (94), seguida de Lugo (52), Pontevedra (28) y Ourense (13).

En cuanto al tipo de incidencia gestionada, destaca la presencia de árboles y ramas en las carreteras (98), objetos en as vías (21) y la presencia de cables (18).

Asimismo, la central de emergencias atendió 13 incidencias por derrumbes y los efectivos actuaron en 17 intervenciones para evitar daños mayores.

ALERTA ROJA Y PLAN INUNGAL

Las condiciones meteorológicas siguen siendo complejas y, a partir de las 18.00 horas de este domingo, el litoral norte de la comunidad estará en alerta roja por mar combinado del noroeste de ocho a 10 metros, aumentando temporalmente de 10 a 12 metros.

Por su parte, MeteoGalicia pide a la ciudadanía extremar las precauciones por el viento a partir de las 15.00 horas de esta jornada. Todo ello, al esperarse rachas por encima de los 100 kilómetros por hora y ante la mala visibilidad en todo el litoral entre A Guarda y Ribadeo.

La Xunta ha activado el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia sobre el seguimiento de los ríos debido a posibles desbordamientos puntuales de sus cursos.

Actualmente, la estación de Oitaven (Soutomaior) y la del Lérez (Pontevedra) registran en estos momentos un nivel superior a los límites de seguimiento establecidos.

RACHAS DE VIENTO Y PRECIPITACIONES ACUMULADAS

Hasta el momento la racha de viento más fuerte se registró en Punta Candieria (A Coruña), a las 08.40 horas de esta jornada, al alcanzar los 162.5 kilómetros por hora.

En cuanto al acumulado de precipitaciones, el municipio coruñés de Santa Comba llegó a los 110.3 litros por metro cuadrado. Por su parte, el mercurio se desplomó hasta los -2º en Cabeza de Manzaneda (Ourense), la temperatura más baja.

PROBLEMAS EN EL TRANSPORTE

La condiciones meteorológicas adversas derivadas de la borrasca 'Herminia' han afectado al servicio de trenes media distancia que cubre el trayecto A Coruña-Ferrol, que se encuentra suspendido.

De esta forma, los trenes afectados son: 2682 MD A Coruña 12.05 - Ferrol 13.25; 12683 MD Ferrol 14.40 - A Coruña 15.58; 12684 MD A Coruña 15.04 - Ferrol 16.24; 12685 MD Ferrol 17.37 - A Coruña 19.00; 12690 MD A Coruña 18.32 - Ferrol 20.08; y 12687 MD Ferrol 20.33 - A Coruña 21.51.

El tráfico aéreo también se vio perjudicado con varios vuelos derivados y otros salieron con retrasos. Además, el transporte de ría desde Moaña o Cangas hasta Vigo quedó cancelado, debido a las malas condiciones meteorológicas, hasta nuevo aviso.